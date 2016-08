Ryerson om sitt første Viking mål: - Det var moro, men bittert at det ikke ble avgjørende

- Akkurat nå klarer jeg ikke å glede meg så mye over scoringen, for det er surt at vi kun står igjen med ett poeng i denne kampen. Dette er et lag vi skal slå, og det føles ut som et tap, sier en skuffet Julian Ryerson til Aftenbladet like etter kampslutt.

På stillingen 1-1, etter 62 minutter, mottok den 18 år gamle lyngdølen ballen på 25 meters hold. Litt optimistisk klinket han til med høyrefoten, og ballen gikk hardt langs gressmatta. Det så ut som om Lillestrøm-keeper Arnold Origi hadde full kontroll, men kenyaneren klarte på klønete vis å fomle ballen i mål.