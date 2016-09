Den økonomiske situasjonen i Viking har medført at alle utgifter gjennomgås nøye for å finne områder hvor klubben kan kutte kostnader. I løpet av de siste årene er administrasjonen slanket fra 18 til 7 medarbeidere. I tillegg kommer de varslede kuttene på et par stillinger rundt A-laget.

Da Viking bygde sitt nye stadion i 2004, var de tydelige på at inntektene fra stadionet skulle gjøre klubben økonomisk uavhengig av spillersalg i framtiden.