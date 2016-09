Stor oversikt: Disse fotballprofilene kan stå uten klubb etter sesongen

93 spillere i eliteserien er på utgående kontrakter med sine lag. Flest er det hos Lillestrøm, der hele ti spillere, blant andre klubbikon Frode Kippe, ikke har noen avtale for den neste sesongen.

Det stormer rundt Lillestrøm og trener Runar Kristinsson. Klubben har spilt på øverste nivå siden 1975, men er nå i fare for å måtte feire 100-årsjubileum i 1. divisjon. Klubben har også en utfordring med spillerlogistikken for neste år. Fire av deres spillere forsvinner etter sesongen på utgående låneavtaler, mens to av lagets fremste profiler i Marius Lundemo og Frode Kippe er på utgående kontrakt.

- Tull å prate om neste år

- Jeg er ikke så opptatt av hvem som skal være med neste år. Det er en del av spillere som er leid inn. Det er spillere som er for dårlig for andre klubber. Og når du må basere deg på sånne spillere blir det tøft, mener Ivar Hoff, TV 2-ekspert og Lillestrøm-patriot, og legger til:

- Det er bare tull å prate om neste år for Lillestrøm. Spillere finnes det nok av. Hele Norge og Europa er fulle av spillere. Et bra lag er mulig å få til uansett.

- Tror du Lillestrøm holder seg?

- Ja, jeg er født og opptrådt til å tro, men det blir tøft. De må holde hvert fall enten Stabæk og Aalesund bak seg. Og jeg tror eliteserielaget klarer å banke et 1.divisjonslag i en kvalik. Tredjeplassen i 1. divisjon bør være dårligere enn laget som er tredje sist i eliteserien i løpet av 180 minutter. Men for laget fra 1. divisjon er det kvalikkampene en cupfinale, mens for et eliteserielag er det et «halvveis nedrykk» i gåsetegn, svarer Hoff.

Per nå ser det ut til at Kristiansund rykker opp fra 1. divisjon, og får følge med enten Sandefjord eller Jerv. Lagene møtes i Grimstad på søndag, og laget som taper kan fort havne på kvalikplass.

Blant de mest kjente navnene som går ut av kontrakt i tillegg til nevnte Storflor, Kippe, Lundemo Huseklepp og Karadas er: Per Egil Flo, Vegard Forren, Vadim Demidov, Kjetil Wæhler, Morten Skjønsberg, Steffen Ernemann, William Trost-Ekong, Kristoffer Haraldseid, Morten Gamst Pedersen, Hannu Patronen, Rolf Daniel Vikstøl og Espen Børufsen.

NISO-lederen: - Som forventet

Leder i NISO (Norske Idrettsutøveres Sentralorganisasjon), Joachim Walltin, synes ikke tallet er urovekkende høyt.

- Det har vært over hundre tidligere. Det har ligger rundt der de siste årene. Det er litt som forventet, sier Walltin.

Han mener at det er en tendens til at det er verre for veteranene å skaffe seg ny kontrakt. Den siste tiden har nyhetene kommet om at Erik Huseklepp og Azar Karadas ikke fortsetter i Brann. Det samme gjelder med Øyvind Storflor i Strømsgodset.

- Det er ulike kategorier på spillerne som har utgående avtaler. Noen er bevisste på ikke å signere ny avtale for å vurdere andre muligheter først, mens andre skulle gjerne fått et tilbud, men må lete aktivt etter klubb selv, forteller den tidligere Tromsø-spilleren.

- Sjeldent dette stresser

NISO-lederen sier at spillerne ikke stresser over å ha utgående kontrakt.

- Idrettsutøvere er vant til konkurransesituasjoner og det er ikke noe nytt. Det er sjeldent at vi opplever noe veldig stress rundt dette. Det er mye ungt som tas opp, så det har blitt litt tøffere for de eldre å få kontrakt. Det er positivt at flere unge får tilbudet, men balanse er viktig. De yngre trenger noen å se opp til, sier Walltin.

Tidligere har NISO arrangert turnering for såkalte bosman-spillere, men til vinteren vil det blir en annen form for å vise seg frem under NISOs regi.

- Det blir ikke det samme formatet. Det er ikke helt avklart ennå. Det kan være at vi arrangerer en samling med treninger og at det blir treningskamper mot eliteserielag eller 1. divisjonslag, opplyser Walltin.

Disse spillerne er på utgående avtaler i eliteserieklubbene:

Rosenborg (4)

Elbasan Rashani (lån fra Brøndby, Rosenborg har kjøpsopsjon)

Sivert Solli

Pavel Londak

Per Magnus Steiring (På lån i Viking)

Molde (5)

Per Egil Flo

Vegard Forren

Joshua Gatt

Pape Pate Diouf

Ben SpeMarncer

Strømsgodset (4):

Kristoffer Hoven

Øyvind Storflor

Martin Ovenstad

Bismark Adjei Boateng (lån fra Manchester City)

Odd (5):

Eric Kitolano

Lars-Kristian Eriksen

Bentley

Viljar Myhra

Ardian Gashi

Brann (5):

Azar Karadas

Vadim Demidov

Erik Huseklepp

Torgeir Børven (lån fra Twente)

Alex Horwath

Vålerenga (4):

Vajebah Sakor (lån fra Juventus)

Simon Larsen (klar for Start)

Kjetil Wæhler (legger opp)

Enar Jääger

Aalesund (7):

Andreas Lie

Oddbjørn Lie

Vito Wormgoor

Peter Orry Larsen

Flamur Kastrati

Edvard Skagestad

Franck Boli

Stabæk (8):

Jeppe Moe

Girogi Gorozia

Alanzinho

Morten Skjønsberg

Marcus Nilsson

Muhamed Keita (lån fra Lech Poznan)

Mynor Escoe (lån fra Saprissa)

Cole Grossmann

Viking (6):

Rasmus Martinsen

Per Magnus Steiring (på lån fra Rosenborg)

Chris Dawson (på lån fra Rotherham)

Andreas Breimyr

Joackim Jørgensen

Martin Hummervoll

Sarpsborg 08 (5):

Amani Dickson Mdebule

Steffen Ernemann

Joachim Thomassen

Pål Alexander Kirkevold

Anders Østli

Haugesund (7):

Nemanja Tubic

David Myrestam

Alexander Stölas

Torbjörn Agdestein (klar for Odd)

Kristoffer Haraldseid

William Trost-Ekong (lån fra Gent)

Roy Miljeteig

Bodø/Glimt (6):

Ruben Imingen

Ole Jørgen Halvorsen (lån fra Odd)

Sergiy Pogorily

Russland Babenko

Sasha Mockenhaupt

Vadim Manzon (lån fra Karlsruher)

Lillestrøm (10):

Frode Kippe

Malaury Martin

Haraldur Björnson

Bassel Jradi (lån fra Strømsgodset)

Håkon Skogseid

Tomac Malec (lån fra Lask)

Gary Martin (lån fra Vikingur)

Marius Lundemo

Ole Martin Rindarøy (lån fra Molde, kontrakt ut 2017)

Markus Brændsrød (lån i Strømmen denne sesongen)

Tromsø (5):

Christer Jonsgard

Morten Gamst Pedersen

Filip Loncaric

Sofien Moussa

Henrik Gjesdal

Sogndal (4):

Jukka Raitala

Hannu Patronen

Mahatma Otoo

Ruben Holsæter

Start (9):

Uduak Cyril Idemokon

Erlend Segberg

Espen Hoff (legger opp)

Dulee Johnson

Espen Børufsen

Rolf Daniel Vikstøl

Robert Sandnes

Alex De John

John Olav Norheim (lån i KFUM Oslo denne sesongen)