TV 2: Nordlie aktuell som ny Lillestrøm-trener

Det er TV 2 som mandag hevder at det har vært kontakt mellom Tom Nordlie og Lillestrøm.

Søndag meldte den nedrykkstruede klubben at Runar Kristinsson er ferdig som trener i LSK. Romerike-klubben ligger nest sist i eliteserien, og står i fare for å rykke ned fra landets øverste divisjon for første gang siden 1975.

VG melder mandag at Lillestrøm skal ha vært i samtaler med både Tom Nordlie og Arne Erlandsen søndag. Erlandsen skal ifølge avisen være førstevalget.

Ny trener klar mandag

Nordlie trener i dag Skeid, men skal ifølge VG ha en klausul i kontrakten som gjør at han kan gå til en eliteserieklubb.

Mandag var det hektisk møtevirksomhet på Åråsen. Rett etter klokken 12 bekreftet sportsdirektør Torgeir Bjarmann overfor de frammøtte pressefolkene at en ny trener vil være på plass i løpet av dagen, skriver NTB.

Bjarmann bekreftet samtidig at det var avholdt allmøte med spillergruppen og de øvrige ansatte mandag for å informere om framdriften i trenersituasjonen.

Comeback i LSK?

Tom Nordlie har etter hvert blitt kjent som en redningsmann i norsk fotball, og blitt hentet inn til klubber som har slitt tungt på bunnen av tabellen.

Viking, Kongsvinger og Sandnes Ulf er blant klubbene som tidligere har hentet inn 54-åringen for å redde stumpene. Nordlie har også trent klubber som Odd, Vålerenga og Start - samt Avaldsnes i Toppserien.

Nordlie var også trener i Lillestrøm i 2007-2008.

Styrelder Owe Halvorsen i Lillestrøm ønsket ikke å si noe om aktuelle kandidater overfor Aftenposten søndag.

Vi har vært i kontakt med Nordlie, som ikke har vært tilgjengelig for kommentar mandag.