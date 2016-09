Topp mot bunn: Norske fotballrekorder står for fall

Hele 47 poeng skiller serieleder Rosenborg (56) og tabelljumbo Start (9) før lagene møtes på Lerkendal søndag kveld.

Syv runder før slutt har RBK 15 poengs margin ned til tabelltoer Odd. Det må dermed et totalhavari til for at det ikke skal bli trøndergull – da må RBK tape omtrent alle sine resterende kamper mens Odd må vinne sine. Start på sin side har 14 poeng opp til trygg grunn.

Kan ta Moldes rekord

Både RBK og Start ligger an til å skrive seg inn i historiebøkene på flere måter:

RBK kan ta rekorden for den størst seiersmarginen i norsk toppfotball noensinne. Den rekorden har de selv fra 1995 da RBK vant 15 poeng foran Molde. Den gang var det bare 26 lag i toppserien, men poengsnittet til RBK er faktisk høyere så langt i år (2,43) enn for 21 år siden (2,38).

Kåre Ingebrigtsens menn kan også ta rekorden for flest antall poeng i en og samme sesong. Molde har rekorden med 71 fra 2014-sesongen. Fortsetter RBK med samme snitt som til nå i sesongen vil de ende på 73 poeng.

Scheie er imponert

Fotballekspert Arne Scheie er imponert over sesongen trønderne har hatt.

- Rosenborg har hatt noen sesonger tidligere hvor de har vært helt overlegne, men i år kan bli fort bli over 20 poeng til nummer to. Dette bare understreker at Rosenborg er helt suverene, de er jo uten konkurranse i Norge. Vi kan ikke tolke det på en annen måte når det er igjen så mange serierunder og det allerede 15 poengs ledelse. Jeg får si det som en engelskmann som var Liverpool-supporter sa en gang til meg, «gi oss litt motstand», sier Arne Scheie.

Men selv om Rosenborg etter all sannsynlighet cruiser inn til et suverent seriegull, skulle gjerne Scheie ha sett Rosenborg i Europa. Den drømmen brast da Rosenborg slapp inn mål på overtid mot kypriotiske Apoel.

- Det var veldig trist, jeg hadde håpet de skulle delta i Champions League. Men det er små marginer i det selskapet. Så blir det spennende å se om de kjører på i cupen og tar «The double» som i fjor, sier Scheie.

NTB scanpix

Os-nedturen i 1975

Over til nedturen: Start står med null seirer, ni uavgjorte kamper og 14 tap til nå. Kristiansand-klubben står faktisk uten seier på de siste 38 seriekampene – den lengste rekken uten seier på øverste nivå.

Vi må grave oss 41 år tilbake i tid for å finne sist et lag i toppserien spilte en hel sesong uten å vinne. Det skjedde i 1975 da nyopprykkede Os endte med null seirer, fem uavgjorte og 17 tap.

Poengsnittet til Os var 0,23, mens Start så langt i år har et snitt på 0,39.

Opdal: - Alt er mulig

Kanskje ikke så rart at spillselskapene gir svært lav odds på RBK-seier søndag. Unibet gir 1,09 på hjemmeseier – det vil si at du vinner 90 kroner dersom du satser en tusenlapp og RBK vinner.

– Det er en tøff bortekamp, den tøffeste av dem alle. Men vi reiser til Trondheim for å vinne, sier Start-keeper Håkon Opdal.

NTB Scanpix

– Er det virkelig mulig at dere kan slå Rosenborg?

– I fotball er alt mulig. Start har tradisjonelt hatt en del gode kamper borte mot Rosenborg, og vi håper å gjenta det. Hva som har skjedd tidligere i sesongen betyr ikke noe på søndag. Vi må bare nullstille oss og tenke at det er denne kampen som gjelder, sier Opdal.

– Klarer dere å vinne en kamp denne sesongen?

– Helt klart. Det skal vi klare, sier Håkon Opdal.