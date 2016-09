Tromsø feide over Sogndal - tok et stort steg ut av nedrykksstriden

Tromsø 2-0 Sogndal

ALFHEIM: 2-0 ble det til hjemmelaget i ettermiddag, en seier som burde vært mye større.

Det startet dog litt tamt på Alfheim, men i siste halvdel av første omgang ble det produsert flere gode muligheter.

Simen Wangberg stanget til i ledelsen etter et godt innlegg fra Mikael Norø Ingebrigtsen etter 26 minutter.

Fire minutter før hvilen spilte Runar Espejord igjennom Ulrik Yttergård Jenssen som forserte med ballen, la den til rette for venstrefoten og plasserte ballen nydelig i mål til høyre for keeper. En klassescoring og Yttergård Jenssens første for TILs A-lag.

Innimellom scoringene hadde Runar Espejord og Mikael Norø Ingebrigtsens hatt gode muligheter til å øke ledelsen. Også Sogndal kom til noen sjanser, men sviktet i avslutningsøyeblikkene.

Sjansebonanza

Det fortsatte sogndølingene med etter hvilen også, da Henrik Furebotn skjøt over fra god posisjon i det 50. minutt.

Men etter dette var det TILs tur til å svi store sjanser. Runar Espejord kom to ganger alene med keeper, men klarte ikke å score. Uvant fra den vanligvis så sikre 20-åringen.

Ti minutter før slutt var den målfarlige midtstopperen Jostein Gundersen farlig frampå etter en corner. ”Alle” så ballen i mål, men den utrolig nok dundret ballen i tverrliggeren. Også Magnus Andersen burde scoret, men

det gjorde ingenting for Gutan som kontrollerte inn en fortjent 2-0-seier og tre viktige poeng.

TIL har nå 27 poeng og mye skal til for at ikke Gutan er et eliteserielag også i 2017. Med seier hjemme mot Lillestrøm i neste har TIL faktisk ett poeng mer enn hva de endte med etter 30 kamper i fjor.