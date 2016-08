Vålerenga avslo stort bud fra Premier League-klubb

Vålerenga har gjentatte ganger slitt tungt økonomisk de siste årene. Aftenposten får imidlertid opplyst at klubben nylig avslo et bud på stortalentet Sander Berge (18) fra Premier League-klubben Everton.

- Jeg har ingen kommentar, ønsker dere ytterligere informason, så ta kontakt med min agent Mike Kjølø, skriver Sander Berge i en tekstmelding til Aftenposten.

Mike Kjølø bekrefter på sin side budet:

- Ja, det stemmer at Everton har lagt inn et bud på Sander Berge.

Etter det Aftenposten forstår, skal budet ha vært på opp mot 20 millioner kroner. Vålerenga har slitt tungt økonomisk de siste årene, men valgte altså å avslå millionbudet. Det internasjonale overgangsvinduet stenger midtnatt, så alt tyder på at Berge trolig må vente til januar på en overgang til utlandet.

Sander Berge var ikke med i troppen til helgens kamp mot Odd, men Mike Kjølø avviser at dette var en konsekvens av uenighet mellom spilleren og klubben.

- Sykdom var årsaken til at han ikke spilte mot Odd, slår agenten fast.

Ordknapp pappa Berge

VG har også omtalt saken. Kjetil Rekdal sier til den avisen at han ikke ønsker å kommentere «noe som helst» rundt opplysningene om at Vålerenga har avslått et bud.

Berge er nå på landslagssamling med U21-gutta, som skal møte Bosnia-Hercegovina og England de neste ukene.

18-åringens far Aasmund vil ikke si noe om hvorvidt spilleren selv ønsket å forlate Vålerenga.

- Jeg ser at dette har blitt et tema i mediene, men jeg har ingen kommentar til det, sier Aasmund Berge til Aftenposten.

Sander Berge har imponert stort i Vålerenga den siste tiden, i en periode der Kjetil Rekdals menn har vært seriens store formlag.