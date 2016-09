Vålerenga nekter å tape: Sikret sterkt bortepoeng etter sen scoring

FK Haugesund - Vålerenga 1-1 (1-0)

Ghayas Zahid reddet ett poeng for Vålerenga i bortemøtet med Haugesund i eliteserien i fotball fredag. Kampen endte 1-1.

Vålerenga var ubeseiret på åtte kamper før fredagens bortekamp. Lenge så et medaljejagende Haugesund-lag ut til å avslutte den rekken for mannskapet til Kjetil Rekdal, men Ghayas Zahid berget det ene poenget for Oslo-klubben.

- Vi kommer litt etter hvert. Utligninga kommer på et fantastisk angrep, men alt i alt skal vi være fornøyd med ett poeng. Haugesund føler sikkert at de burde vunnet kampen, sier Kjetil Rekdal, Vålerenga-trener, til TV 2 Zebra.

- Vi hadde noen gode muligheter. Vi må lære å score på de sjansene vi får. Det skjedde mot Lillestrøm og skjer også her. Vi må være mer effektive, sier Andrea Lomberto, Haugesund-trener, til TV 2 Zebra.

Første målscorer i kampen var imidlertid hjemmelagets Alexander Stølås. Haugesund-vingen var sistemann på ballen da FKH kontret inn 1-0 drøye halvtimen ut i første omgang. Vegard Skjerve gjorde forarbeidet, og alene med Vålerenga-keeper Marcus Sandberg var Stølås sikker.

Tok grep

Målet kom i en forholdsvis sjanserik første omgang. Både hjemmelaget og gjestene fra Oslo var angrepsvillige og skapte nok muligheter til å få bedre uttelling i målprotokollen.

I pausen tok Vålerenga-trener Kjetil Rekdal grep for å komme tilbake i kampen, men hjemmelaget skapte innledningsvis de største sjansene også etter sidebyttet. Vålerenga hadde ballen mye, men foran mål var gjestene tannløse inntil kvarteret gjensto.

Da kom Rasmus Lindkvist nydelig rundt på venstrekanten og innlegget som fulgte var strålende. En godt plassert Ghayas Zahid kunne bare bredside inn utligningen.

Spesiell kamp

Med «kun» ett poeng misbrukte Haugesund muligheten til å klatre til andreplass på eliteserietabellen. Odd kan nå skaffe seg en luke i sølvkampen med seier hjemme mot Stabæk søndag.

Brann og Molde, som i øyeblikket er to poeng bak FKH, er i høyeste grad også med i medaljekampen.

Vålerenga er nummer ni på tabellen og har skaffet seg noe som ligner en betryggende avstand til bunnstriden.

For Haugesund-trener Andrea Loberto var fredagens kamp av det spesielle slaget. Han har åtte år bak seg som ansatt i Vålerengas sportslige ledelse.

