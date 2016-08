Viking-assistenten: - Vi må utvikle kulturen og tankesettet til de unge

Viking mister toppspiller etter toppspiller, presterer likevel jevnt og vel så det mot de fleste, men seieren sitter langt inne. Etter 2-2 mot Lillestrøm mener assistenttrener Ian Burchnall det handler mest om å stole på seg selv.

- Vi har mistet flere dyktige spillere, men vi har mange igjen med stor kapasitet. Det viste de også mot Lillestrøm. Vi var klart best, men like etter at vi gikk opp til 2-1, begynte laget å trekke seg tilbake og slå langt. Derfor mistet vi to poeng, forklarer Burchnall.