Viking kastet bort ledelsen - to ganger: - Utrolig bittert

Viking – Lillestrøm 2-2

Viking gikk i ledelsen etter et perlefrispark av André Danielsen etter 18 minutter. To minutter senere utlignet Erling Knudtzon på en bra Lillestrøm-kontring. I andre omgang sendte Julian Ryerson Viking i føringen på ny med sin 2-1 scoring.

Sju minutter før slutt utlignet derimot Lillestrøm ved Marius Lundemo, slik at lagene stod igjen med ett poeng hver.

- Det føles som om vi har tapt. Det er utrolig bitter å kun få ett poeng i denne kampen, for vi slipper dem til lite og skaper mye selv, sier Julian Ryerson.

- Jeg synes vi gjør en god kamp, og det var et klart løft fra tapet i Tromsø. Vi slipper inn for billige mål, og da blir vi hardt straffet mot et slikt fysisk og rutinert lag, sier Viking-kaptein André Danielsen.

Straffemiss

- Jeg synes vi gjør det greit i 1. omgang. Vi er det beste laget og tar ledelsen, men så slipper vi inn et enkelt mål. I 2. omgang er vi bra fram til vi får 2-1, da begynner vi å slå for mye langt mot et fysisk Lillestrøm-lag, sier Viking-trener Kjell Jonevret til Aftenbladet.

Kampen åpnet jevnt og upresist fra begge lag. Både Viking og Lillestrøm slo mye langt i starten, men ingen av lagene klarte å bryte hverandre ned.

Oppgjørets første antydning til en sjanse fikk Viking etter ti minutter, da danske Claes Kronberg fikk løsne et svakt skudd relativt upresset fra 18 meters hold. Bortelagets sisteskanse, Arnold Origi, hadde ingen problemer med å plukke opp den løse ballen.

Bare minuttet etter Kronbergs halvsjanse, vant Samuel Adegbenro ballen så vidt inne i Lillestrøms 16-meter. På vei utover mot venstrekanten ble Adegbenro på ulovlig vis lagt i bakken av ex-Viking Håkon Skogseid, og dommer Trygve Kjensli pekte på elleve-metersmerket.

Viking-spiss Patrick Pedersen steg frem for å sette sitt fjerde seriemål for blåtrøyene fra straffemerket, men Origi gjettet rett side og reddet enkelt.

Perlemål

Bare sju minutter etter Pedersens straffemiss, skar en frisk Adegbenro inn i banen fra sin venstrekant. Nigerianeren danset forbi Marius Amundsen i Lillestrøm-forsvaret, før han ble klippet ned i bakken av sistnevnte. Kjensli blåste frispark med en avstand på 19 meter fra Lillestrøm-buret.

Midtbanestrateg André Danielsen ladet høyreslegga og sendte avgårde et knallhardt skudd med bananskru retning lengste hjørne.

Ballen gikk i en perfekt bue over muren og suste inn i nettet høyt oppe til venstre for Lillestrøm-målvakt Origi. Perlemålet sendte Viking i føringen 1-0.

Nesten før Viking-fansen hadde fått satt seg etter at Danielsen ordnet ledelsen, utlignet Lillestrøm. Gjestene vant ballen og kontret med høy fart og presisjon.

Gary Martin fosset nedover Vikings venstreside etter 20 minutter, og fra dødlinja fikk engelskmannen lagt lærkula hardt inn langs bakken foran Iven Austbø i Viking-buret.

Der kom hurtigtoget Erling Knudtzon på en susende løp fra motsatt kant mot første stolpe, og fikk helt umarkert satt ballen i mål fra kloss hold. Dermed var lagene á jour.

Gigant-dobbelsjanse

Det så ut som om den første omgangen skulle ebbe ut på stillingen 1-1, men tre minutter før dommeren blåste pause-signalet fikk Viking en eventyrlig mulighet til å gå opp i ledelsen på ny.

Vikings venstreback Kristoffer Haugen kom i stor fart med offensivt, og ble nydelig flikket alene med keeper av Adegbenro. Haugen avsluttet hardt, men Origi reddet mesterlig.

Returen havnet også hos Haugen, som denne gang stod på blank goal. Viking-backen klarte derimot ikke å stokke beina. 22-åringen fikk aldri avsluttet, og ballen ble klarert ut til hjørnespark. 1-1 stod seg derfor til pause.

Andre omgang startet rolig. Viking hadde mye ball, mens gjestene lå lavt og satset på kontringer.

Etter 62 minutter kom omgangens første sjanse, som også skulle vise seg å gi mål. Viking-unggutt Julian Ryerson hadde forflyttet seg opp i returrommet fra sin høyreback. Der mottok lyngdølen ballen på 25 meter, og prøvde et optimistisk skudd.

Avslutningen gikk hardt langs gressmatta og det så ut som om Origi hadde full kontroll. Men LSKs kenyanske burvokter klarte på klønete vis å fomle ballen inn i mål. Ryersons første mål i Viking-trøya sendte hjemmelaget på ny opp i føringen, denne gang 2-1.

Carina Johansen, NTB Scanpix

Bare nesten for Dawson

Etter 77 minutter fikk Rotherham-utleide Chris Dawson sin hjemmedebut for Viking. Kun tre minutter etter at han hadde entret banen kunne han ha sikret sin drømmedebut foran egne fans.

Adegbenro vant ballen høyt i banen og satte fart mot LSK-buret. I perfekt tidspunkt slo han ballen til Dawson, som overlappet fint på venstresiden. Alene mot Origi fikk waliseren et sleivspark, og gjestenes målvakt reddet enkelt.

I stedet for at hjemmelaget økte ledelsen, gikk Lillestrøm rett i angrep. Frode Kippe ble flyttet fram som spiss, og sammen med kraftpluggen Tomas Malec skapte han trøbbel for Viking-forsvarerne.

Nedfallsfrukten etter et innlegg fra venstre endte til slutt hos midtbanespiller Martin Lundemo, som dro til med strak vrist fra 10 meters hold etter 83 minutter. Ballen gikk som en prosjektil opp i nettaket, utagbart for Austbø. Dermed var lagene nok en gang like langt.

Viking klarte ikke å sette inn en skikkelig sluttspurt, og kampen endte 2-2.