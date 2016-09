Viking kjempet seg til poeng i sjansefattig kamp

Bergen (aftenbladet): Brann, som hadde fem spillere ute med karantene, hadde ikke tapt på 10 seriekamper hjemme denne sesongen før møtet med Viking lørdagens vestlandsderby i Bergen.

Rødtrøyene sto med åtte seirer og to uavgjorte på eget gress. Samtidig sto Viking som eliteseriens nest beste bortelag (bak Rosenborg) foran den 23. serierunden.

Brann best i starten

Brann skapte den første sjansen, da Daniel Braaten og Amin Nouri kombinerte fint utenfor Vikings 16-meter. Braaten forserte inn og avsluttet, men ballen strøk gjennom feltet og gikk like utenfor. Minuttet senere skjøt Torgeir Børven over fra rundt 17 meters hold.

Viking-trener Kjell Jonevret hadde gitt Mathias Bringaker plassen som midtspiss fra start. Viking forsøkte flere lange oppspill mot unggutten de første 10 minuttene, men presisjonen var ikke som den må være. Med Usman Sale på høyrekanten spilte Samuel Adegbenro i en hengende rolle bak Bringaker.

Brann hadde helt klart initiativet det første kvarteret, spillerne sto høyt i banen for å gjenvinne og stresse Viking. Etter 17 minutter oppsto en interessant situasjon som kunne endt med straffespark til Viking.

Viking snytt for straffe?

Samuel Adegbenro ble frispilt bak Branns forsvar, ut kom keeper Piotr Leciejewski. Adegbenro klarte å tuppe ballen forbi keeperen før Leciejewski kastet seg inn i duellen og tok Adegbenro med seg – uten å være i nærheten av ballen.

Av en eller annen grunn hisset Branns keeper seg opp og ville ha gult kort for filming til Adegbenro, dommer Tom Harald Hagen ga verken straffe eller kort. Det har blitt dømt straffespark på mindre forseelser enn det tidligere.

Viking var langt bedre med i kampen i denne perioden og ut omgangen. Etter 26 minutter fikk også Usman Sale deltatt i spillet fra sin høyrekant. Han blåste forbi Brann-forsvarer Jonas Grønner i et jafs, men ble stoppet like etter.

Etter halvtimen produserte Viking en god målsjanse. Etter en duell mellom Bismar Acosta og Adegbenro havnet ballen i bakrommet til Bringaker. Han stormet mot mål, men avslutningen var verken hard eller velplassert i en presset situasjon.

Hardt var i alle fall skuddet til Torgeir Børven på volley etter 38 minutter, men ballen suste over Iven Austbøs mål. Omgangen ebbet ut med 0-0.

2. omgang

Brann skapte 2. omgangs første sjanse, og den var stor. Fredrik Haugen slo et frispark inn foran mål etter 50 minutter. På bakerste stolpe fikk Bismar Acosta avsluttet, men ballen gikk like over mål fra kloss hold.

Oppgjøret var 58 minutter da Viking var nær å ta ledelsen. Brann mistet ballen midt på egen halvdel, Samuel Adegbenro snappet den opp og fyrte av. Leciejewski kastet seg i full lengde, men 11.674 tilskuere fikk se at Brann ble reddet av stolpen.

Viking yppet seg i den neste perioden, og hadde flere avslutninger mot mål – uten at det ble scoringer. Like etter ble Bringaker byttet ut til fordel for Patrick Pedersen på topp.

Brann var frampå to ganger like etter, først da Iven Austbø var på en skogtur i feltet, og da Kasper Skaanes skjøt utenfor 10 meter fra Vikings mål.

Stor Pedersen-sjanse

Rundt 100 tilreisende Viking-supportere ante håp om tre poeng da Patrick Pedersen ble frispilt inne i Branns 16-meter 12 minutter før slutt, men danskens skudd strøk like over tverrliggeren.

Michael Haukås kom inn for Tor André Skimmeland Aasheim like etter, Brann satte inn Azar Karadas – det satte fart i hjemmefansens håp om tre poeng. Karadas fikk muligheten tre minutter før full tid, men skuddet fra 18 meter var ikke egnet til å gjøre Iven Austbø skjelven.

Det ble lagt til tre minutter, men ingen av lagene maktet å sette inn noen farlig sluttspurt. Dermed endte det uavgjort 0-0.