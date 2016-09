Viking-spissen senket Molde

Viking-Molde 1-0

VIKING STADION: Kjell Jonevrets mannskap klatret dermed én plass på tabellen og befinner seg nå på en 7. plass med 36 poeng. Avstanden opp til Odd på sølvplassen er foran søndagens kamper på kun fem poeng. Viking-høsten kan bli mer interessant enn hva folk har sett for seg.

Pedersen-mål

Etter en litt rolig åpning kunne publikum jubel for scoring allerede etter ni minutters spill.

Fra venstre kant serverte Chris Dawson et perfekt innlegg til Patrick Pedersen. Dansken stanget ballen i tverrliggeren, ned på streken og i mål. Nydelig innlegg og flott scoring. Dette var danskens fjerde seriemål denne sesongen.

Viking fikk dermed den starten de ønsket seg og kunne legge seg litt bakpå og kjøre overganger mot et måljagende Molde-lag. Defensivt lyktes Viking hundre prosent med taktikken. Molde skapte ikke en eneste målsjanse i første omgang og framsto til tider som planløse. Ole Gunnar Solskjær kan neppe ha vært fornøyd med det spillerne hans leverte på den nydelige grasmatten på Viking stadion.

Offensivt klarte ikke Viking å benytte de overgangsmulighetene som oppsto. Dermed ble det en veldig sjansefattig første omgang og underholdningsverdien var ikke veldig stor.

Alt i alt kunne Viking være godt fornøyd med første omgang. Hjemmelaget virket å ha god kontroll og kunne fornøyde gå til pause på stillingen 1-0.

Stor Skimmeland-sjanse

Fire minutter ut i omgangen burde Tor André Skimmeland Aasheim økt Vikings ledelse. Etter et innlegg fra venstre kunne han umarkert legge ballen ned fra tre meters hold, men avslutningen sendte han langt over mål. Bra spill av Viking, men svak avslutning av den lovende kantspilleren.

Etter 53 minutter fikk Molde det første som kunne minne om en halvsjanse. En Molde-spiller serverte Per Egil Flo ballen på cirka 15 meters hold, men venstrebackens knallhard avslutning gikk over mål.

Fire minutter senere kom Fredrik Aursnes til en god mulighet. Molde-spilleren fikk fra dårlig vinkel avsluttet, men Iven Austbø var fint nede og fikk slått ballen til hjørnespark. Dette var Moldes første kvalifiserte målsjanse i kampen.

Bortelaget klarte aldri å skape noe skikkelig trykk mot Viking-målet. Romsdalingene virket kraftløse og manglet energi i alle ledd.

Viking skapte deres tredje målsjanse da de på en overgang kom tre mot to, men et svakt framspill av Samuel Adegbenro gjorde at innbytter Usman Sale måtte avslutte alt for tett på Ethan Horvath, og dermed redde hadde Molde-keeperen få problemer med å redde.

I sluttminuttene kom Molde til tre brukbare muligheter. Etter 89 minutter kranglet Thomas Amang til seg ballen i sekstenmeteren, avslutningen var knallhard, men presisjonen ikke bedre enn at ballen kun fant veien til nettveggen. Minuttet senere var det rot i egne rekker som gjorde at Austbø måtte i aksjon, men heler ikke denne gangen fant Molde veien til nettmaskene. Langt på overtid fikk Amang en ny mulighet etter at Molde to ganger burde fått frispark imot seg, men nok en gang leverte Austbø en flott redning.

Viking sto dermed imot Moldes sluttspurt og sikret seg tre velfortjente poeng.