Debatten er i gang for fullt etter at Per Joar Hansen har besøkt en rekke europeiske fotballklubber og tirsdag kveld felte en nådeløs dom over utviklingen i norsk fotball.

- I debatten som pågår nå er antall lag og kunstgress det store problemet. Det er mye synsing, hyling og skriking, men ikke fakta og en erkjennelse av at vi er akterutseilt på de fleste områder, fra spillerutvikling til ledelse, til klubber og landslag, til det ferdige spillet 11 mot 11.