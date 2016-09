Zahid-show berget VIF-poeng

Vålerenga-Strømsgodset 1-1

Lenge var det lite å glede seg over i kampen mellom Vålerenga og Strømsgodset.

I 50 minutter levde kampen mellom Vålerenga og Strømsgodset opp til klisjeen om at det var like underholdende som å se maling tørke.

Plutselig liv i kampen

De siste 40 minuttene kom til å berge dagen for de ikke alt for mange som hadde tatt turen til Ullevaal en tidlig lørdag ettermiddag i september.

Det var Strømsgodsets Eirik Ulland Andersen som sørget for at de som hadde duppet av på de blå Ullevaal-setene bråvåknet. Han satte inn Strømsgodsets ledermål etter bare fem minutters spill av andre omgang.

Herfra og ut lignet dette mer på en helt vanlig fotballkamp. En bitte liten sjansebonanza fulgte i minuttene etter målet.

Ga ikke opp

Vålerenga som ikke har tapt siden 9. juli, hadde åpenbart ikke til hensikt å tape denne gangen heller. Mange spillere hadde hatt en tung første omgang. I andre omgang var Ghayas Zahid tilbake som den dominerende kreative kraften i Vålerenga.

Derfor var det ikke overraskende at det var han som var arkitekten til utligningen. Han kom seg ned til linja og la ut en klassisk 45-grader. Der sto Simen Jukelrød. Han satte ballen i mål via et Godset-bein. Han tredje scoring for sesongen.

Etter dette handlet det hele om en åpne fotballkamp hvor begge lag hadde store muligheter til å avgjøre.

Det endte i poengdeling.

Ghayas Zahid var kampens store profil. Han var like kreativ som resten av Vålerenga til sammen og hadde en fot med i det meste som skjedde offensivt.

Som fotballdebatten

Skal den første omgangen beskrives, blir det som en repetisjon av argumentene i den siste ukes fotballdebatt. Det manglet tempo, presisjon, begrensede basisferdigheter og halvengasjert duellintensitet. Det var norsk toppfotball på sitt mest uspennende.

Vi noterte at Ghayas Zahid skjøt en gang utenfor og en gang over. Vi noterte også at Godsets Jonathan Parr skjøt i nettveggen fra skrått hold. Ellers ble svært lite notert.

Det var nesten som om de to lagene var på banen mest for å få tiden til å gå denne lørdag ettermiddagen. Allerede da klokka viste 35 minutter begynte flere på tribunen å mene at pøleskø og en kaffekopp hadde større verdi enn det som skjedde ute på banen.