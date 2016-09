«89 millioner pund for hva? Flere hårsveiser enn mål»

Paul Pogba skapte store overskrifter da han i sommer valgte å signere for Manchester United. Overgangen fra Juventus gjorde han til verdens dyreste spiller, og summen nærmet seg en milliard kroner for engelskmennene.

Han ble hentet i samme vindu som Zlatan Ibrahimovic, men det er ikke en overdrivelse å si at den svenske superstjernen har gjort sakene litt bedre enn sin franske lagkompis. Nå får Pogba tyn av britiske aviser og i sosiale medier.

«£89 FOR WHAT?»

The Sun kjører denne overskriften dagen etter tapet mot Feyenoord.

«£89 FOR WHAT? Flere hårsveiser enn mål: Paul Pogba slaktet på sosiale medier etter en ny håpløs forestilling for Manchester United mot Feyenoord.».

Tidligere United-helt Paul Scholes har enda ikke skjønt hva slags posisjon Mourinho bruker franskmannen i .

- Det har vært vanskelig for han så langt. I kveld, igjen, var ikke hans beste forestilling. Jeg vet ikke helt hvilken posisjon han spiller i for øyeblikket. Har han en posisjon? Har han fått beskjed om å spille hvor han vil? Det ser ut som han spiller over alt til tider. Han prøver å gjøre for mye med ballen, sier tidligere United-helt Paul Scholes ifølge Daily Mail.

- Bør signere Modric eller Kroos

Han mener at United bør forsøke å signere enten Luka Modric eller Toni Kroos fra Real Madrid for å kunne gjøre Pogba bedre.

- De kjøpte ikke Lionel Messi som kan drible seg forbi fem spillere og banke den i krysset hele tiden, de kjøpte en midtbanespiller, sier han.

Humorprofilen Football Funnys bruker statistikken for å gjøre narr av Pogba.

- Han er langt ute til sjøs

Også i en supporterblogg på The Sun får franskmannen slakt.

- Hva er det som foregår med Paul Pogba? Jeg har ønsket at Jose Mourinho skulle sette inn på Morgan Schneiderlin og Ander Herrera bak han i en midtbane-treer så han skulle få en friere rolle, men selv om han fikk det mot Feyenoord var han helt usynlig. Han er langt ute til sjøs for øyeblikket. Jeg er ikke sikker på at han skjønner spilleplanen eller hva hans rolle er, skriver bloggeren.