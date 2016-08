Advarer norske tv-seere: - Det er å bidra til en kriminell økonomi

TV 2 har fått sterk kritikk på flere forum og nettsider etter at prisen på fotballtjenestene gikk opp - samtidig som tilbudet ble redusert. Championship og Ligacupen forsvant, samtidig som tilbudet i Premier League ble begrenset.

Endringene har ført til at ulike supporterforum har flommet over av diskusjoner om hvordan man kan se engelsk og utenlandsk fotball - uten å betale store summer til norske tv-tilbydere.

Får alt til brøkdeler av vanlig pris

Stadig flere opplyser at de sier opp abonnementet på de norske selskapene og heller bruker utenlandske nettsider som tilbyr ulovlig strømming av tv-kanaler.

En av de største nettstedene tilbyr nesten hundre sportskanaler og gir deg tilgang til alt som sendes av italiensk, spansk, tysk og engelsk fotball. Alt for en brøkdelen av prisen du betaler for tilsvarende i Norge.

Jusprofessor Olav Torvund ved Universitetet i Oslo sier at dette er lovlig å benytte seg av som forbruker, men at temaet er omdiskutert.

- Det er omdiskutert om det er lovlig eller ikke, men det er antageligvis lovlig. Om man ser på hva som ligger innenfor opphavsretten, så er det to punkter som gjelder. Det ene er å fremstille eksemplar av et verk, og det gjør man ikke når man ser på dette. Det andre punktet er å gjøre det tilgjengelig for allmenheten, det gjør man heller ikke når man ser på dette. Det er det de som driver tjenesten som gjør. Det faller utenfor det som er opphavsmannens enerett, sier professoren.

- Voksende problem

TV-kanalene selv ser på utviklingen med bekymring.

- Vi ser at det er et voksende problem, men vi er usikre på hvor stort det er i praksis og hvor mange av de som sier at de bruker det, faktisk gjør det. Vi opplever av salget av fotballproduktene går godt, så det tyder ikke på at folk slutter å kjøpe det lovlig. Men det er selvsagt en bekymring, sier juridisk direktør i TV 2, Tomas Myrbostad.

Så lenge nettsidene ikke har avtale med de ulike tv-kanalene om distribusjon, driver de ulovlig. Men dagens lovverk er det ikke ulovlig å bruke strømmetjenesten, så lenge man ikke laster ned innholdet. Argumentet for dette er at internettbrukeren ikke skal trenge å ta stilling til at innholdet er lagt ut ulovlig eller ikke.

Lenge har kvaliteten på de ulovlige tjenestene vært dårlige, men nå tilbys tv-sendingene i HD-kvalitet.

- Det har lenge hatt fokus på piratkopiering av filmer og serier, men det er først nå ulovlig livestreaming er blitt et problem. Det handler om at den tekniske kvaliteten har blitt såpass god at det konkurrerer med det lovlige produktet, sier Myrbostad.

Skjermdump

Nå vil loven endres

Men i et høringsnotat fra Kulturdepartementet er det foreslått å endre lovteksten som omhandler strømming. Årsaken til endringen er at flere på rettighetshaversiden mener at det bør klargjøres at strømming av innhold fra ulovlig kilde er ulovlig.

I utgangspunktet skal internettbrukere ikke trenge å forvisse seg om innholdet er lagt ut lovlig, men med et unntak.

«Men unntak fra denne hovedregelen bør kunne gjøres i situasjoner der det er åpenbart at åndsverk er ulovlig tilgjengeliggjort – og at bruk fra den ulovlige kilden er egnet til å skade rettighetshavernes økonomiske interesser i vesentlig grad. Departementet har kommet til at det ikke bør være lovlig å strømme dette ulovlige materialet.»

Høringsfristen er satt til 1.september i år, og planen er at en lovproposisjon skal legges fram for Stortinget våren 2017.

- Er som svart arbeid

Siden strømming av fotballkamper åpenbart fører til økonomisk tap for Viasat, TV 2 og Cmore, vil bruken av disse sidene bli ulovlig om den nye loven vedtas.

- Å kjøpe tilgang via disse sidene kan sammenlignes med svart arbeid. Det er fristende å få det billig på ulovlig vis, men det man må være klar over er at man bidrar til en kriminell økonomi ved å kjøpe gjennom slike selskap. Du har ingen sikkerhet for hvem som står bak. Vi støtter selvsagt forslaget som ligger på bordet, sier Myrbostad.

Nettselskapet vil ikke svare

Han tror at et forbud mot bruk av tjenesten vil gjøre problemet mindre.

- Det handler om å bygge holdninger, ikke bare komme med trusler om straff. Vi ser på andre områder at omfanget av ulovlig nedlasting går ned, selv om det alltid vil være noen som vil bruke det. Men vi tror at folk flest er opptatt av å opptre lovlig og redelig, og derfor er det viktig å spre kunnskap om at dette er ulovlig, sier han til Adresseavisen.

Leder for Supporterunionen for britisk fotball, Trond Fuhre, har tidligere vært kritisk til endringene fra TV 2 Sumo. Han har lagt merke til diskusjonene om alternative metoder for å få se britisk fotball.

- Det er veldig mange som elsker britisk fotball og vil gjøre ganske mye for å se det. Det har blitt delt mange lenker til ulike strømmetjenester. Men vi har inntrykk av at folk finner andre løsninger, som å gå på pub eller høre kampene på radio, sier Fuhre.

Kundeservice hos et av nettstedene Adresseavisen har vært i kontakt med, nekter for at tjenesten de tilbyr er ulovlig, men kjenner ikke til at de har avtale med tv-kanalene de tilbyr sine brukere. De vil ikke videreformidle kontaktinformasjon til selskapets advokater eller eiere.

TV 2 sier at de ikke har distribusjonsavtale med nettstedet, selv om flere av kanalene deres tilbys.