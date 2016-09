Balotellis agent raser mot Liverpool: - Klopp er en drittsekk

Før overgangsvinduet lukket seg midnatt til torsdag, klarte Liverpool og Jurgen Klopp det de hadde prøvd på en god stund: Kvitte seg med Mario Balotelli.

Balotelli ble hentet til klubben i 2014, men den talentfulle spissen klarte aldri å spille seg inn på laget eller i hjertene til fansen på Anfield.

Nå skal han spille for franske Nice, og prøve å finne fram til den fotballspilleren han en gang viste at han var.

- Mario har vært eksemplarisk

Men at Balotelli ikke ble en hit i Liverpool, mener italienerens agent at ikke var spillerens feil.

- Det er ikke nok å si at Klopp var urettferdig. Han var en drittsekk, sier agent Mino Raiola ifølge Liverpool Echo, som siterer Gazzetta dello Sport.

- Til slutt mente til og med de høye herrer i Liverpool at Klopp hadde tatt feil. Jeg vil ikke dømme han som trener, selv om han for meg ikke er noen stor taktiker, men han forstod ikke at Balotelli faktisk er et menneske. Mario har vært eksemplarisk. Han klagde aldri, hevder Raiola ifølge avisen.

Mino Raiola er ikke kjent for å holde igjen meningene sine. Den italienske agenten har hatt en meget innbringende sommer, som agent for Paul Pogba og Zlatan Ibrahimovic som begge gikk til Manchester United denne sommeren. Flere medier melder at agenten har tjent mer i sommer enn Cristiano Ronaldo gjør i løpet av ett år.

Og der Raiola ikke har tro på Klopp, har han virkelig troen på Balotelli.

- De som har tv-rettighetene til Ligue 1 bør gi en bonus til Nice. Uten Ibra har den ligaen mistet 50 prosent av sin verdi, skal Raiola ha sagt.

Liverpool og Klopp har ikke svart på Raiolas uttalelser. Klopp snakket om situasjonen til Balotelli før sesongen:

- Vi vil at Mario skal bli den spilleren han var før skaden. Talentet er der, ingen tvil om det. Det vil komme en klubb som vil være glad for å hente Mario. Det har jeg også sagt til Mario, sa Klopp før sesongen.