Bekmørk lørdag for de norske Premier League-proffene

Hull - Arsenal 1-4, West Brom - West Ham 4-1, Manchester City - Bournemouth 3-0:

Det ble en tøff dag på jobb for Adama Diomande, Håvard Nordtveit og Joshua King, som spiller for henholdsvis Hull, West Ham og Bournemouth.

Styggest ble det for Kings Bournemouth, som ble helt overkjørt av Manchester City.

Sterkt City

Bournemouth hadde antakeligvis høy odds foran kampen mot Manchester City. Der var det ingen overraskelse at Pep Guardiolas menn tok en ny, sterk seier.

Først satte Kevin de Bruyne en kanonscoring under muren. Så fulgte Kelechi Iheanacho opp med en scoring på kontring.

AP

Men det stoppet altså ikke der.

Raheem Sterling, som vartet opp med målgivende pasning på den forrige scoringen, tok ansvar selv denne gangen, og sendte City tre foran.

Senere la Ilkay Gündogan på til 4-0 alene med keeper. Det ble også ampert i sluttminuttene da Nolito tilsynelatende prøvde å skalle ned Adam Smith. For det ble han belønnet med direkte rødt kort.

Bekmørkt for Hull

Diomandes Hull møtte Arsenal i helgens runde, en som ble bekmørk for det nordengelske laget. Markus Henriksen var ubenyttet reserve for hjemmelaget.

Arsenal tok tidlig ledelsen, men få minutter før halvspilt kamp handset Jake Livermore i egen 16-meter og fikk direkte rødt kort. Alexis Sanchez bommet på straffen, men det hjalp likevel ikke Hull mye i jakten på et resultat.

Som et følge av at Livermore ble vist ut, ble også Diomande ofret. Hull trengte mer defensiv kraft, og satte inn Harry Maguire.

Rett etter pause sendte Theo Walcott Arsenal to mål foran. Hull fikk også et plaster på såret da de ti minutter før slutt scoret på straffe.

Alexis Sanchez la først på til 3-1, før Xhaka la på til 4-1 på overtid. Det ble også sluttresultatet.

Smell for West Ham

Håvard Nordveits West Ham fikk det ikke så mye enklere mot West Bromwich.

Etter bare åtte minutter åpnet det på verst tenkelig måte da West Brom fikk straffe. Det etter Masuakus noe klønete hands i feltet. Nacer Chadli sendte West Brom foran fra straffemerket.

AP

Rett før pause kom det en liten sprekk for West Ham. Først var det Rondon som lekkert vendte i feltet og satte ballen lekkert i mål. Helt på tampen fulgte James McClean opp etter at han var bortpå et skudd fra Nacer Chadli.

Det begredelige spillet fortsatte etter pause. Nacer Chadli, som tydeligvis hadde en knallkamp, la på til 4-0 for hjemmelaget.

Et lite plaster på såret kom imidlertid da Michail Antonio først headet inn en redusering, før Manuel Lanzini reduserte forspranget med enda en scoring.