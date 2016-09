Bendtner returnerer til England

Den tidligere Arsenal-spissen Nicklas Bendtner skal spille for Nottingham Forest denne sesongen. 28-åringen kommer på fri overgang etter at han ble frigitt av tyske Wolfsburg i april.

Den kontroversielle angriperen har skrevet under for to år med den engelske mesterskapsserieklubben.

Forest skal for øvrig møte Bendtners tidligere klubb, Arsenal, i ligacupen senere denne måneden.

Nottingham Forest vant serievinnercupen i 1979 og 1980. Klubben har slitt de siste årene. City Ground-laget ligger på sjuendeplass på nivå to i engelsk ligafotball.

– Jeg er glad for at Nicklas har funnet en klubb hvor han kan spille og komme i gang igjen som fotballspiller. Han er en viktig spiller, og det betyr at vi får en ny kandidat (for spill). Når han får spilletid og kommer i gang, blir han bare bedre og bedre, sier Danmarks landslagssjef Åge Hareide. (©NTB)