Bildet Tottenham-fansen ikke vil se: - Vemmelig skade

Harry Kane scoret kampens eneste mål da Tottenham vant 1-0 mot Sunderland i Premier League søndag. Mot slutten av kampen måtte matchvinneren ut på båre med skade.

Den engelske landslagsspissen avgjorde kampen etter 59 minutter da en heading fra Dele Alli på tvers av feltet til slutt endte i beina på spissen. Alene med keeper kunne ikke Kane unngå å score.

Kjørte kampen

Før det hadde vertene kjørt kampen uten å få uttelling i form av mål.

Seieren kom imidlertid ikke gratis for Mauricio Pochettinos mannskap. Etter 77 minutter måtte Eric Dier forlate banen med det som virket som en strekk på baksiden av låret, og kun to minutter før ordinær tid var uhellet ute igjen.

Hjemmefansen holdt seg for øynene da Harry Kane måtte forlate banen på båre. En duell med Papy Djilobodji endte med et solid overtråkk for spissen.

- Skaden ser vemmelig ut. Ser ut som at han har brukket ankelen og muligens enda verre. Håper jeg tar feil, skriver BBC-ekspert Trevor Sinclair på sin Twitter-konto.

- Ikke et godt syn for Tottenham- og England-fans. Harry Kane trenger båre etter at han gikk ned med en vemmelig ankelskade, skriver NBC-journalist Joe Prince-Wright på sin Twitter-konto.

Tungt for Moyes

Seieren gjør at Tottenham ligger på tredjeplass i Premier League med 11 poeng. Sunderland ligger nest sist med kun ett poeng på fem kamper og David Moyes har fått en svært tung start som Sunderland-manager.

Neste kamp for den tidligere Everton- og Manchester United-manageren er mot Crystal Palace 24. september. (©NTB)