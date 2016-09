Blytung debut for Stefan Johansen – byttet ut etter halvtimen

Stefan Johansen fikk lørdag sin Fulham-debut etter overgangen fra Celtic.

Den første kampen i den hvite drakten ble imidlertid ikke slik finnmarkingen hadde håpet på. Han ble tatt av banen etter 32 minutter på stillingen 0-0. Inn kom lagkamerat Jozabed.

«Nysigneringen Stefan Johansen byttet ut etter 32 minutter – antagelig med skade, men han jogget av?», skriver Sun-reporter Tom Barclay på Twitter.

BBC-reporter Jamie Hill mener imidlertid det så ut som et taktisk bytte.

Twitter-kontoen Championship Norge peker på at Fulham var uheldige med hvem de tok av banen (om det var et taktisk bytte).

For fra benken måtte Johansen se at Michael Madl ble utvist like før pause. Fire minutter etter sidebyttet sendte Clayton Donaldson gjestene fra Birmingham i ledelsen fra straffemerket.

Birmingham bommet også på et forsøk fra 11 meter.

Kampen endte med borteseier, noe som betyr at Fulham er nede på fjerdeplass, mens Birmingham er på annenplass.

Det ble dermed ingen opptur for Johansen etter forrige ukes tunge opphold med det norske landslaget.

Samuelsens første for Blackburn

Et annet sted i London fikk en annen nordmann sin debut på nivå to i England.

Martin Samuelsen, som er på lån fra West Ham, kom inn som innbytter for Blackburn mot Queens Park Rangers. Han fikk syv minutter for Daniel Graham. Stillingen var da 1-1, noe den også var da dommeren blåste av kampen.

Poenget var Blackburns andre på seks kamper, noe som betyr at laget fortsatt ligger helt nederst i Championship.

King med eneste norske seier i Premier League

Håvard Nordtveit kunne blitt den tredje nordmannen i aksjon i den engelske hovedstaden, men han var ubenyttet reserve for West Ham i det tunge 2-4-tapet hjemme for Watford.

Michail Antonio scoret to ganger for hjemmelaget den første drøye halvtimen, men deretter raknet det helt på byens olympiske stadion.

Ikke mindre enn fire ganger scoret gjestene fra Watford.

For Hull satt Markus Henriksen på benken mot Burnley. Adama Diomande spilte fra start i kampen som endte 1-1, han ble byttet ut etter 71 minutter på stillingen 0-0.

Joshua King startet på topp for Bournemouth i 1-0-seieren over West Bromwich. Han ble byttet ut etter 74 minutter.