City mot United er blitt verdens dyreste fotballkamp. «Ellevilt og trist», mener supporterledere

Lørdag spilles det som etter hvert har blitt et av engelsk fotballs mest prestisjefylte derbyer.

Manchester United mot Manchester City. Jose mot Pep. Stjernespillere i fleng. Alt dette er stort nok i seg selv.

Men nå har det også blitt verdens dyreste oppgjør. Til sammen er den antatte førsteelleveren til lagene verdt drøyt syv milliarder kroner, ifølge Sky Sports.

Fakta: Antatte lagoppstillinger Dette er lagoppstillingene Sky Sports har tatt utgangspunkt i: Manchester United: David de Gea - Antonio Valencia, Eric Bailly, Daley Blind, Luke Shaw - Marouane Fellaini, Paul Pogba, Juan Mata - Wayne Rooney, Anthony Martial, Zlatan Ibrahimovic. Manchester City: Claudio Bravo - Pablo Zabaleta, John Stones, Nicolas Otamendi, Gael Clichy - Kevin de Bruyne, Fernandinho, David Silva - Raheem Sterling, Leroy Sane, Nolito.

Verdens dyreste oppgjør

Lederen for Manchester Uniteds norske supporterklubb, Bård Skaar Viken, reagerer med latter når vi presenterer tallene for ham.

- Det er ellevilt. Det viser jo hvor kommersiell fotballen er blitt og hvor mye penger det er snakk om. Det var få som hadde sett for seg at pengegaloppen skulle eskalere hit for få år siden. Det ser ikke ut som det stopper der heller. På et tidspunkt vil jo dette bli et problem, sier Viken til Aftenposten.

Manchester Uniteds førsteellever kommer dyrest ut. Den har kostet klubben 3,8 milliarder, og inn under her følger verdens dyreste fotballspiller. Paul Pogba kostet 960 millioner kroner da han ble Manchester United-spiller i august.

Manchester Citys lagoppstilling har kostet snaut 3,5 milliarder. Kevin de Bruyne er lagets dyreste med en prislapp på omtrent 600 millioner. Deretter følger John Stones og Raheem Sterling tett.

- Trist

Ole Fuglestad er pressesjef for Manchester Citys supporterklubb. Han mener det er trist, og at det til syvende og sist skaper en distanse til supporterne.

- Jeg tenker ikke mye på det, men det er trist at det har blitt slik. Men det er uunngåelig med den veien fotballen går, med tv-avtalene og at klubbene får mer og mer penger. Har man lyst til å vinne, må man investere mer. Her har den spiralen kommet litt ut av kontroll, sier Fuglestad.

Han fortsetter:

- Jeg synes det er trist fordi det går på bekostning av vanlige fans og vanlige tilhengere. Premier League går for rike turister, da gjerne nordmenn eller asiater, folk som har mye penger. Selv for de som ikke har råd til å se kamper, har det blitt fryktelig dyrt med abonnement på tv, sier Fuglestad.

Store forventninger

Han legger til at Manchester City er blant klubbene som har veldig konkurransedyktige priser på kampbilletter. London-klubbene ligger gjerne høyest.

Men det er altså mye som står på spill når de to storlagene braker sammen på Old Trafford lørdag, med to av spillets mest dekorerte trenere i sentrum.

- Derbyet er alltid spesielt, men dette er ikke noe viktigere enn andre. Det har blitt hausset opp noe voldsomt opp, persolig gir jeg faen i hvem som er manager så lenge City vinner, sier Fuglestad.

Bård Skaar Viken ser derimot frem til trenerduellen.

- Ethvert derby mot City er viktig, og vi har store forventninger. Det blir en ekstra divisjon med Guardiola og City på offensiven. I likhet med de fleste andre så gleder jeg meg til en kjempekamp, sier Viken.