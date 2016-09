De Bruyne hevnet Mourinho-vraking i fyrverkeri-derby: - Verdt mer enn tre poeng

Gikk du glipp av denne?En gang var de gode venner. Slik ble Mourinho og Guardiola kranglefanter og bitre fiender.

MANCHESTER UNITED-MANCHESTER CITY 1-2

I et svært underholdende Manchester-derby var det én spiller som ble den store forskjellen: Kevin de Bruyne. 25-åringen fra Drongen i Belgia sendte City i ledelsen etter et kvarter spill, han var nest sist på 2-0-målet, og han skapte gang på gang trøbbel for José Mourinhos United-mannskap.

- For fansen er dette verdt mer enn tre poeng. Jeg er helt sikker på at de kommer til å feire i kveld, sa De Bruyne i intervjuet med Sky Sports.

Ironisk nok hadde ikke Mourinho bruk for belgieren i sin andre epoke i Chelsea. De Bruyne forlot London-klubben i 2014 og har i intervjuer i ettertid, blant annet i The Telegraph, sagt at han ble urettferdig behandlet av Mourinho.

I dag fikk de Bruyne sin revansj da Manchester City fortjent vant 2-1 over United i et heseblesende og morsomt Manchester-derby.

Guardiola: Spilte med hjerte

City har fire seire og full pott, United gikk på sesongens første poengtap.

- Det føles veldig godt. Vi startet kampen med høy intensitet. Begge lag viste sine kvaliteter. I andre omgang ble det vanskeligere, de spilte med kraft og langballer. Kampen skiftet karakter etter at de scoret. Men etter de første 15 minuttene i andre omgang klarte vi å komme tilbake, fastslo banens bestemann De Bruyne.

Fornøyd var også City-manager Pep Guardiola som vant duellen med Mourinho.

- Vi er glade. Jeg tror tilskuerne nøt dette fordi det var åpent helt til slutt. I første omgang var vi best, men etter pause ble det vanskeligere. Vi fikk våre muligheter på kontringer, men vi klarte ikke å avslutte dem, sa Guardiola og delte ut godord til sine spillere.

- Disse guttene har hjerte. I første omgang vant vi mange dueller mot et lag som er fysisk sterkere enn oss. I andre omgang ble det mange langballer, og das må du bare be fordi det er helt umulig å kontrollere, sa Guardiola til BBC.

Citys åpningsmål, med en langball og flikk, var ikke helt ulik den norske "Flo-pasningen" fra 90-tallet. Altså ganske ulikt Guardiolas ballbesittende filosofi.

- Helt til min siste dag i England ønsker jeg å ha ballen så mye som mulig. Jeg vet det er umulig i 90 minutter, men jeg beklager - jeg er ikke villig til å forhandle på dette.

Mourinho var alt annet enn fornøyd.

- De to omgangene var vidt forskjellige. I første omgang var vi under det nivået som kreves i en slik kamp. Du må være klar, i den form at du må tenke kjapt og ta avgjørelser. Vi hadde noen spillere som ikke var helt der, vi tapte baller og lot dem beholde ballen. Vi måtte betale for våre feil. Andre omgang var helt annerledes. Da var vi et lag som hadde mot, som var ærlig og verdighet til å jage et stolt resultat som jeg mener vi fortjente. Vi fortjente et mål i den andre omgangen, sa Mourinho.

Imponerende City-start

City åpnet klart best på Old Trafford og tok en fortjent ledelse etter et kvarters spill.

Citys Aleksander Kolarov var presset av United nesten nede ved eget hjørneflagg og valgte å slå langt fram. Kelechi Iheanacho vant hodeduellen og flikket videre til Kevin De Bruyne som løp fra en passiv Danny Blind. De Bruyne var alene med keeper Davi de Gea og scoret sikkert.

Det var som å se Drillo og Norge med Flo-pasningen på 90-tallet. Men Blind og Uniteds forsvarsspill var under enhver kritikk.

Og det var et "takk for sist" fra målscorer Kevin De Bruyne til Jose Mourinho, som ikke ga belgieren noen sjanser i Chelsea-tiden.

Men det skulle ikke stoppe der. Så langt i fra, for det ble et svært intenst og severdig Manchester-derby. City var lenge det beste laget, de kjørte periodevis over vertskapet, men rett før pause fikk United håp.

Først var det Kevin de Bruyne som med venstrefoten smelte ballen i lengste stolpe. Kelechi Iheanacho satte ballen i mål, Danny Blind opphevet offsiden, og de lyseblå ledet 2-0.

Pep Guardiola hadde all grunn til å være fornøyd på sidelinjen. José Mourinho var ikke like tilfreds.

CARL RECINE, REUTERS/NTB SCANPIX

Zlatan selvfølgelig

Men tre minutter før pause skulle han og United-fansen få noe å juble for. Citys nye keeper Claudio Bravo skulle ut for å fange ballen etter at et frispark ble slått inn i feltet. Men keeperhandlingen var ikke mye å rope bravo for. Han mistet ballen og den landet rett foran Zlatan Ibrahimovic, som plasserte den i mål med en lekker volleyavslutning.

United var inne i kampen igjen og to minutter på overtid burde Zlatan utlignet. Igjen kommuniserte City-keeper Braco dårlige med sine nye kolleger i City, denne gangen var det stopper John Stones, som til slutt rotet bort ballen. Etterhvert havnet den hos Zlatan, men avslutningen fra svært god posisjon ble for løs.

Satte City under press

Mourinho måtte ta grep ved pause og gjorde det ved å sette inn Marcus Rashford, 18-åringen som skapte så store problemer for Norges U21-landslag med tre mål tidligere denne uken.

Rashford ble involvert umiddelbart og Zlatan var svært nær ved å score på ungguttens delikate forarbeid langs venstrekanten to minutter ut i omgangen.

United fremsto langt mer samlet som lag etter hvilen og satte City under press. Gjestene var tydelig ubekvemme, de var helt tydelig stresset, både keeper Claudio Bravo og midtstopper John Stones så direkte utrygge ut ved flere anledninger.

City eide førsteomgangen, United styrte den andre. En eventyrlig forballkamp skiftet helt karakter.

20 minutter før slutt trodde "alle" på Old Trafford at Rashford hadde utlignet til 2-2. Avslutningen fra 17 meter gikk forbi City-forsvarerne og i mål. Men Zlatan sto foran City-keeper Bravo og TV-bildene viste at ballen var innom svensken. Målet ble helt riktig annullert for offside.

United nærmet seg og City hang i tauene. Men gjestene var farlige på kontringer og kvarteret før slutt var det utrolig at ikke De Bruyne scoret sitt andre for dagen. Sané spilte fri belgieren på høyresiden. De Bruyne avsluttet fra litt skrå vinkel, ballen gikk på innsiden av nærmeste stolpe, før den trillet langs målstrekn og såvidt skrudde utenfor borteste stolpe. Det var en stor sjanse, det!

United presset enorm for utligning i kaotiske sluttminutter. Men det ville seg ikke. Guardiola vant duellen mot Mourinho. Og De Bruyne fikk sin oppreisning.