Deadline Day: Arsenal knuste sparegrisen for to nye spillere

Ved midnatt onsdag stenger det internasjonale overgangsvinduet. Som vanlig er det knyttet størst forventninger til hva Premier League-klubbene vil finne på.

Tirsdag kveld ble det satt overgangsrekord i engelsk fotball. For første gang i historien har klubbene i Premier League handlet spillere for mer enn én milliard pund i ett enkelt overgangsvindu, melder Sky Sports.

Den dyreste spilleren så langt i sommerens overgangsvindu er franske Paul Pogba. Manchester United skal ha betalt Juventus mer enn én milliard kroner for å hente midtbanespilleren tilbake til Old Trafford.

Blant de tidligere storkjøpene som er gjort på dagen som i England går under navnet Deadline Day finner vi Mesut Özil (fra Real Madrid til Arsenal) og Dimitar Berbatov (fra Tottenham til Manchester United).

Tirsdag var det hektisk aktivitet i svært mange av Premier League-klubbene. Blant de mest aktive klubbene var nyopprykkede Hull, som sikret seg ikke mindre enn tre nye spillere. Rundt 140 millioner skal ha blitt lagt på bordet for å hente midtbanespilleren Ryan Mason fra Tottenham. Samtidig forsterket Arsenal laget med Lucas Perez og Shkodran Mustafi.

NTB Scanpix

Verken kontraktslengde eller overgangssum er opplyst for noen av spillerne, men prisen for Perez skal ligge rundt 185 millioner norske kroner. Perez har ennå ikke spilt for det spanske landslaget, men gjorde 19 mål for Deportivo La Coruna sist sesong (17 i serien).

24 år gamle Mustafi kommer til London for å forsterke Arsenals skadeskutte forsvarsrekke. Både landsmannen Per Mertesacker og brasilianske Gabriel er i øyeblikket på sidelinjen.

Mustafi har spilt for spanske Valencia de to siste sesongene.

Her får du de viktigste overgangene i engelsk fotball på siste handelsdag