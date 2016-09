Denne Diego Costa-scoringen skaper heftig debatt

SWANSEA-CHELSEA 2-2

Diego Costa skaper stort sett alltid overskrifter når han er i aksjon. Og søndagens oppgjør mot Swansea ble intet unntak.

Den brasiliansk-fødte spanjolen reddet Chelsea-poeng - men på kontroversielt vis.

På stillingen 2-1 til Swansea hoppet nemlig Costa opp og brassesparket inn utligningen. Costa traff tilsynelatende hodet til Swansea-back Kyle Naughton med støvelen, noe som første til heftig debatt. For burde spissen blitt straffet for farlig spill?

- Jeg synes det er bra at det ble mål. Jeg synes dette er det vi som elsker fotball vil se, sier tidligere landslagssjef for Sverige Erik Hamrén i TV 2-studio.

Hamréns makker i studio, Brede Hangeland, virket å være uenig, selv om begge ekspertene innrømmet at situasjonen var svært vanskelig å vurdere.

- Ser du en sånn situasjon ute på banen, blir det alltid blåst. Her er det til og med kontakt mellom støvel og hode, sier Hangeland.

Hangeland uenig

Scoringen førte til at det ble poengdeling i Wales. Francesco Guidolin, Swanseas manager, synes ikke Costas scoring burde blitt annullert.

- Et veldig bra mål, synes jeg. Og Diego Costa er en veldig viktig fighter og spiss. Chelsea fortjente ikke å tape kampen, sier Guidolin i et intervju vist på TV 2.

I sosiale medier var det imidlertid mange som reagerte.

- Vakkert mål fra Diego Costa ... og ja, det er frispark imot, skriver den tidligere amerikanske landslagsspilleren Alexi Lalas på sin Twitter-konto.

- Jeg tror Diego Costa vil være gladere for å sparke Kyle Naughton i hodet enn for å ha scoret utligningen, skriver ESPN-journalist James Tyler på sin Twitter-konto.

AP

Allerede før brassescoringen var det mange som tok til orde for at Costa burde vært utvist, på grunn av en mulig filming like utenfor sekstenmeterfeltet. Blant andre Brede Hangeland mente Costa filmet og at han viste «dårlig stil».

De omstridte dommeravgjørelsene gikk imidlertid ikke bare Chelseas vei. Chelsea-spillerne reagerte sterkt på at Gary Cahill ikke fikk frispark før Leroy Fers 2-1-mål.

Snudde kampen på tre minutter

Selv om Costas 2-2-mål vil stjele overskriftene, viste han strålende spissspill gjennom hele kampen.

Allerede etter 18 minutter bredsidet han inn 1-0.

Etter den scoringen hadde imidlertid tre marerittminutter sett med Chelsea-øyne sendt Swansea opp i 2-1.

Først taklet Thibaut Courtois Gylfi Sigurdsson innenfor sekstenmeteren og ga islendingen muligheten til å utligne fra straffemerket. Den muligheten grep Sigurdsson og kun minutter senere var det Gary Cahill sin tur til å ødelegge for seg.

Midtstopperen brukte for lang tid med ballen og sendte Leroy Fer alene med Courtois. Han gjorde ingen feil og sendte hjemmelaget i ledelsen før Costa utlignet like før slutt.

Uavgjortresultatet gjør at Contes mannskap går på sitt første poengtap for sesongen. Laget ligger på annenplass med 10 poeng, to poeng bak ubeseirede Manchester City.

Swansea ligger på 13.-plass med fire poeng på like mange kamper. (©NTB)