Det gikk mot Liverpool-seier. Da tok Spurs-backen ansvar

Tottenham - Liverpool 1-1:

Det så lenge ut til å gå mot en trepoenger for Liverpool. Så bestemte backen Danny Rose seg for å ta tak, og reddet ett poeng for Tottenham.

Begge lagene er fortsatt helt greit i gang med Premier League etter tredje runde.

James Milner scoret på straffe, og opprettholdt med det en utrolig statistikk: Milner har aldri tapt en fotballkamp når han selv scorer, ifølge NTB. Nå er det en rekke på 41 kamper som står.

Mesterlig Vorm

Liverpool åpnet forrykende og hadde store sjanser mot et Tottenham-lag som til tider slet med å henge med.

Og bare etter et par minutter hadde Philippe Coutinho alle tider sjanse til å sende Liverpool foran etter at han helt upresset kunne ha satt ballen i mål fra kort hold.

Men Michel Vorm, som vikarierer i Spurs-målet i Hugo Lloris' skadefravær, vartet opp med en mesterlig benredning.

Liverpool fortsatte å storme fremover, og Tottenham ble flere ganger reddet av sin sisteskanse. Men målet kom imidlertid ikke før Liverpool fikk straffe noen få minutter før pause.

Reuters

Rose reddet Tottenham

Det så ut til at Firmino tilsynelatende snublet i sine egne ben, men Milner fikk likevel sette straffesparket i mål og sendte Liverpool i ledelsen til pause.

Ti minutter ut i andre omgang satte Saido Mané ballen i nettet, men denne gangen ble scoringen annullert for offside.

Tottenham kom ikke til de nevneverdige sjansene, før backen Danny Rose fikk ballen på bakerste stolpe og dunket den i mål.

Dermed endte oppgjøret 1-1.