En gang var de gode venner. Slik ble de kranglefanter og bitre fiender.

Lærte av hverandre

Barcelona 1996: To menn satt ofte igjen på feltet etter at A-laget hadde gjort unna økten. Katalaneren Josep Guardiola (25) var kaptein, midtbaneanker og lagets store tenker. Portugiseren José Mourinho (33) var tolk og assistent for Bobby Robson, med spesielt ansvar for å planlegge treningsøkter, analysere motstanderne og hjelpe lagets spillere med taktiske råd.

Guardiola og Mourinho kunne sitte i timevis og prate taktikk. Guardiola så opp til Mourinhos analytiske inngang til de fotballfaglige spørsmålene. Mourinho følte det samme for kapteinen.

14. mai året etter vant Barcelona over Paris Saint-Germain i cupvinnercupfinalen i Rotterdam. TV-kameraene fanget opp to menn som omfavnet hverandre i midtsirkelen. Den ene var Guardiola, den andre Mourinho.

Hvor gode venner de var, strides de lærde om. Det ble hevdet at det var profesjonell respekt og distanse, ikke noe mer enn det. Men Mourinho har uttalt til den spanske TV-kanalen Cadena Ser:

- Jeg har spart på bildet av den omfavnelsen. Vi var nære, fastslo Mourinho om de fire årene de fikk sammen i Barcelona.

- Vi utvekslet ideer. Det var et vennskap, i hvert fall et vennskapsforhold på jobb, uttalte Guardiola.

- José skjønte tidlig at Pep var en viktig person i klubben. Han tenkte derfor: "Jeg må komme innpå denne gutten. Jeg må bli kjent med ham". Og det gjorde han. De ble ganske gode venner, sa Bobby Robson i Patrick Barclays biografi om Mourinho i 2011.

Lisboa våren 2008: Mourinho var på jobbintervju med Barcelona-direktørene Txiki Begiristain (havnet i Manchester City i 2012) og Marc Ingla. Et halvt år tidligere hadde Mourinho fått sparken i Chelsea og nå ville han ha jobben i klubben han forlot i 2000. Frank Rijkaard hadde gjort sitt som Barcelona-trener og Mourinho holdt en svært innholdsrik powerpointpresentasjon. Blant annet ønsket portugiseren å ha med seg Guardiola, som da ledet Barcelona B, som sin assistent.

Angivelig skal også Guardiola ha anbefalt Mourinho overfor Barcelonas styre.

Men Barcelona-sjefene var bekymret for Mourinhos rykte som særdeles kontroversiell. De ba derfor om råd fra Johan Cruyff, skaperen av det moderne Barcelona. Til de flestes overraskelse, også Guardiola, pekte Cruyff på nettopp Guardiola.

Vant trippel i første sesong

Mourinho ble svært skuffet over at han ikke fikk jobben. Men for Barcelona ble det en lykke. I sin første sesong som hovedtrener for Barcelona vant Guardiola Champions League, seriegull og den spanske cupen. Det var starten på en ny storhetstid i klubben.

Og det var starten på en epoke med rivalisering mellom to gamle venner.

For Mourinho ville vise Barcelona at de hadde tatt feil. Hans store mål ble å rive Guardiola ned fra tronen.

I april 2010 vant Mourinhos Inter Champions League-semifinalen mot Barcelona. Inter tapte på Camp Nou, men laget var likevel videre sammenlagt. Mourinho kalte det sitt livs vakreste tap, og han provoserte katalanerne ved å juble vilt foran Barcelonas supportere og spillere.

Inter vant til slutt Champions League. Mourinhos neste destinasjon var Madrid. Den sommeren ble Guardiola litt spøkefullt advart mot Mourinho av Alex Ferguson under en trenerkonferanse i Nyon. Manchester Uniteds mangeårige manager hadde selv fått erfare hva Mourinho var i stand da sistnevnte var Chelsea-manager.

- Det er bare å stålsette seg, nå er José på vei, sa Ferguson.

- Det kommer ikke til å bli så ille, svarte Guardiola.

Et bilde av Mourinho

Han skulle ta fryktelig feil. Noe av det første Mourinho gjorde da han flyttet inn på kontoret ved Valdebebas, Real Madrids treningsfelt, var å plassere en stor poster av seg selv ved den ene veggen. Pappfiguren var Mourinho som løp over gresset på Camp Nou med høyre pekefinger til værs etter at hans Inter sendte Barcelona ut av Champions League den våren. Den triumfen var grunnen til at Mourinho fikk jobben hos Barcelonas erkerival. Bildet var en påminnelse på hvorfor han hadde tatt på seg oppdraget: Han skulle dytte Barcelona ned fra tronen.

ALESSANDRO BIANCHI, REUTERS

De to neste sesongene skulle forholdet mellom Mourinho og Guardiola falle helt sammen. Det var verbale slag fra Mourinho mot Guardiola hele tiden.

Høsten 2010 vant Barcelona 5–0 over Real Madrid i deres aller første El Clásico. Men det tok full fyr da lagene møttes fire ganger (Champions League, serie og cup) i løpet av drøyt to uker i april 2011. Cristiano Ronaldo skjøt Real Madrid til klubbens første cupgull på 18 år. Etterpå langet Guardiola ut mot linjemannen som vinket av for offside da Pedro sendte Barcelona i ledelse.

- Inntil nylig hadde vi tre typer av fotballtrenere. En veldig liten gruppe som aldri snakker om dommerne. Så har vi en større gruppe, der jeg er med, som kritiserer dommerne når de gjør store feil. Det er også en andel som liker å skryte av en god dommerjobb. Men, etter hva Pep sa her om dagen, går vi inn i en ny æra med nok en gruppe. Den inkluderer i øyeblikket bare ham. Og den kritiserer altså riktige avgjørelser dommerne har stått for. Det har jeg aldri før sett i fotballen, sa Mourinho.

Fikk applaus av spillerne

SIU WU, NTB SCANPIX

Guardiola slo tilbake på pressekonferansen før den første Champions League-semifinalen mellom lagene på Santiago Bernabéu seks dager senere.

- Mourinho har gitt seg selv tillatelse til å kalle meg Pep, derfor kaller jeg ham José. Hvilket av kameraene her er dine, José? Alle sammen, vil jeg tro ... I morgen klokken 20.45 møter vi hverandre på banen. Han har vunnet kampen utenfor banen. Hvis han ønsker sitt eget Champions League-trofé som handler om det utenfor banen, så la ham ta det med seg hjem og nyte det. I dette rommet er Mourinho den h ... sjefen. Han vet alt om dette og jeg vil ikke konkurrere med ham her. Jeg vil bare minne ham om at vi har jobbet i fire år sammen. Han kjenner meg, jeg kjenner ham. Hvis han verdsetter journalistvennene mer enn vårt fire år lange forhold, da er det hans valg. Jeg forsøker å lære av José på banen, men jeg foretrekker å lære minst mulig av ham utenfor banen, sa Guardiola.

Da Barcelona-treneren kom tilbake til matsalen på hotellet, sto samtlige spillere og klappet til Guardiola. Barcelona vant kampen dagen etter og Champions League-finalen mot Manchester United på Wembley en drøy måned senere.

Men det psykologiske spillet dem imellom fortsatte sesongen etter. De var i tottene på hverandre hele tiden. Mourinho plasserte blant annet en finger i øyet på Guardiola-assistent Tito Vilonova i El Clásico høsten 2011. Men Mourinho og Real Madrid vant La Liga. Det er fortsatt eneste sesongen Guardiola ikke har vunnet seriegull.

Våren 2012 kunngjorde katalaneren at han ville ta et sabbatsår. Han var trøtt av livet og jobben i Barcelona. Det Guardiola ikke sa offentlig, var at han var totalt utslitt av de verbale duellene med Mourinho.

De har ikke møttes på tre år. Nå er det klart for gjensyn på Old Trafford. Det er bare å stålsette seg. Alt kan skje.

