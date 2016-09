Fotballprofil i trøbbel igjen: Suspendert etter kontroversiell tatovering

Sky Sport har gitt den italienske fotballprofilen karantene. Paolo Di Canio ble tatt av luften etter at han sto fram på en videochat med en fascistisk tatovering.

Den tidligere Sunderland-manager som tidligere denne måneden startet programmet «Di Canio Premier show» på den italienske TV-kanalen Sky Italia, dukket opp med det tatoverte ordet «Dux». Det var kallenavnet til den italienske diktatoren Benito Mussolini.

– Det var feil å vise fram dette. Vi gjorde noe galt, sa Jacques Raynaud, visepresident i Sky Sports.

– Vi beklager hvis vi har såret noen, sa han videre.

Han kunne opplyse at etter å ha snakket med Di Canio, var de blitt enige om å midlertidig opphøre samarbeidet.

48 år gamle Di Canio viste den fascistiske hilsenen ved flere anledninger da han spilte for Lazio i Serie A i 2005. Det ble han bøtelagt for, men han bedyret at det ikke lå noe politisk bak.

