Gikk hardt ut mot Guardiola. Nå får ikke Yaya Toure spille for City før agenten sier unnskyld

Tirsdag offentliggjorde Yaya Toure at han gir seg på landslaget, etter over hundre kampen for Elfenbenkysten.

Men hans avgjørelse om å legge opp på landslaget, blir satt i skyggen av Manchester City-manager Pep Guardiolas uttalelser.

- Ydmyket Yaya

Toure er allerede utelatt fra Champions League-troppen til City, men mange trodde kanskje han ville få spilletid mot Swansea i ligacupen onsdag. Det får han ikke.

Pep Guardiola sa på en pressekonferanse tirsdag at Toure ikke spiller under ham, så lenge ivorianerens agent Dimitri Seluk beklager seg.

Reuters

Seluk gikk hardt ut mot den spanske suksesstreneren og mente Guardiola hadde ydmyket Toure ved å utelate han fra Champions League-troppen.

- Hvis City ikke vinner Champions League denne sesongen, så håper jeg Pep har baller nok til å si at han gjorde feil i å ydmyke en stor spiller som Yaya, sa Seluk.

- Han må si unnskyld

Dette ble ikke tatt godt imot av Guardiola, som tirsdag sa at han venter en unnskyldning:

- Han må si unnskyld. Hvis ikke spiller han ikke, uttalte City-sjefen.

- Det var vanskelig å utelate ham fra Champions League-troppen, men etter at agenten hans snakket ble han uaktuell. Kompany kan rekke kampen. Yaya er ikke med på laget. Jeg kan ikke akseptere at en spiller går til media hver gang han ikke får spille, skal Guardiola ha sagt ifølge flere engelske medier, blant andre BBC.

Guardiola skal også være misfornøyd med at Yaya Toure selv ikke har tatt kontakt med treneren eller klubben for å forklare agentens utspill.