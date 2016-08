Hangeland: - Spillere taklet lagkamerater i knehøyde for å tvinge gjennom overganger

Ved midnatt stenger det internasjonale overgangsvinduet. I livestudio under kan du følge de siste ryktene og overgangene.

Overgangsvinduets siste dag pleier å produsere utrolige historier, og Brede Hangeland har levd i flere år med Deadline Day-hysteriet tett på kroppen. Nå er imidlertid siddisen begynt som TV 2-ekspert. I en blogg for kanalens nettsted skriver Hangeland om erfaringer fra overgangsvinduets siste dag.

Spesielt interessant er kanskje hvordan Hangeland beskriver måten spillere prøvde å tvinge gjennom overganger på.



- Det er ikke uvanlig at spillere er rasende på Deadline Day fordi de har fått beskjed om at det ikke blir noe av overgangen de så sårt ønsker seg. Jeg har sett spillere komme ut på feltet denne dagen, for så å gå igang med å sparke ballen ut av treningsfeltet hver gang de får sjansen, takle lagkamerater i knehøyde og skjelle ut støtteapparatet.

Blir det spilleropprør også i kveld? Følg overgangsvinduet her: