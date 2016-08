Hangeland hyller Manchester United: - Det minner om Ferguson

HULL-MANCHESTER UNITED 0-1

Det så lenge ut til å gå mot det første poengtapet for Manchester United denne sesong, i lørdagens bortemøte mot Hull. Men José Mourinho byttet inn Marcus Rashford (18), og to minutter på overtid ga byttet resultater.

Wayne Rooney fant Rashford inne i feltet, og tenåringsstjernen bredsidet inn matchvinnerscoringen. Det få TV 2-ekspert og tidligere Premier League-ekspert til å trekke paralleller til hvordan tidligere United-utgaver pleide å avgjøre like før slutt.

- Det minner om Fergusons lag å avgjøre på den måten, sier Hangeland i TV 2-studio.

- Det kjennetegner et vinnerlag å hente frem en seier på en eller annen måte. De fremstår som et vinnerlag, legger Hangeland senere til.

Manchester United har slitt tungt etter at managerlegenden Alex Ferguson ga seg i 2013. Nå, etter at José Mourinho tok over i sommer, har de fått en drømmestart på sesongen, med ni poeng av ni mulige i Premier League.

Kollega Petter Myhre påpeker at United slet spillemessig, men trekker også frem klubbens matchvinnere.

- De har masse enkeltspillere som kan avgjøre enkeltkamper på egenhånd. Vi har sett Zlatan gjøre det, og nå ser vi Rashford gjøre det, sier Myhre.

LEST DENNE? : Slik forklarer TV 2 grepet som forundret seerne.

Rashford: - Jeg har ventet på øyeblikket

Matchvinner Rashford er ifølge Opta den første tenåringen som scorer for et José Mourinho-ledet lag i Premier League. Det skjedde altså aldri da portugiseren ledet Chelsea i to ulike perioder.

Rashford har ikke fått spilletid i de to første ligakampene, men viste ikke tegn til at det har vært frustrerende etter kampen.

- Jeg bare fortsetter å jobbe hardt på trening. Jeg har bare ventet på øyeblikket mitt, sier Rashford i et intervju vist på TV 2.

Spissveteranen Zlatan Ibrahimovic hadde scoret tre mål på sine to første seriekamper for United, men svensken klarte ikke å finne nettmaskene lørdag. Det klarte heller ikke spissmakker Wayne Rooney. Rooney fikk to store sjanser til å nette, men uten å lykkes.

Innbytter Rashford kom imidlertid inn som et friskt pust mot slutten for United, og kom til en god sjanse tolv minutter før slutt, men Hull-keeper Eldin Jakupovic vartet opp med en fin redning. Helt til slutt fant han likevel veien til målet.

Huddlestone-suser

Hull fikk låne ballen svært lite underveis, men «tigrene» kom likevel til et par store muligheter. Før hvilen curlet Robert Snodgrass et frispark like utenfor høyre kryss. United-keeper David de Gea kunne puste lettet ut.

Tom Huddlestone fikk vertenes største mulighet etter pause. Den tidligere Tottenham-spilleren ladet kanonen fra distanse, og skuddet hans gikk via United-stopper Eric Bailly og utenfor, til lettelse for en utspilt De Gea.

Adama Diomandé spilte hele kampen for Hull, men den norske spissen maktet ikke å komme til noen store muligheter.

For Hull var lørdagens tap sesongens første.

(©NTB)