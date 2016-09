Henderson-perle avgjorde gigantduellen: - Fotballkunst

Chelsea-Liverpool 1-2 (0-2)

Med det gikk Antonio Conte på sitt første tap som Chelsea-trener. Liverpool og Chelsea har dermed begge ti poeng etter de første fem kampene.

- Begynnelsen var fantastisk. Vi spilte fotball som var nydelig å se på. Det var fantastisk. Hva kan jeg si. Andre omgang blir selvfølgelig tøffere, og vi har litt mindre kraft, men etter 1-2-målet snøret vi igjen, sier Klopp etter kampen.

Liverpool tok ledelsen 1-0 etter 17 minutter ved midtstopper Dejan Lovren. Han fikk stå totalt umarkert i feltet etter innlegg fra Philippe Coutinho, og bredsidet bortelaget i føringen på pent vis. Dette var kroatens første mål på 64 Premier League-kamper, ifølge statistikktjenesten Opta.

- Det er godt å score, men det viktigste er de tre poengene. Vi så ut som et lag og hadde god lagmoral. Den blir sterkere og sterkere, sier Lovren i et TV 2-intervju.

Daniel Sturridge var ikke langt unna 2-0 for Liverpool syv minutter senere. Etter fire-fem raske overstegsfinter fyrte han av med venstrefoten fra skrått hold inne i straffefeltet, men forsøket gikk en meter til side for mål.

Chelsea var bleke og tamme hele første omgang, og det skulle bli enda verre før hvilen.

Hendersons lykketreff

Etter 36 minutter eksploderte det blant bortefansen på Stamford Bridge. Liverpools kaptein Jordan Henderson gikk på skudd fra 25 meter, og traff så praktfullt at målet vil gå verden rundt før sola har stått opp. Ballen suste opp i lengste kryss og 2-0 til Jürgen Klopps gutter, uten at Chelsea-målvakt Thibaut Courtois hadde sjanse i havet til å redde.

- Jeg fikk et godt touch og prøvde å skru den i lengste. Heldigvis gikk den inn, men man vet aldri for det sto en verdensklassekeeper i mål. Takk og lov for at den gikk inn. Det er en stor seier for oss. Vi har vært briljante de siste ukene og jeg hadde en god følelse før kampen. Chelsea er en vanskelig motstander, men vi forsvarte oss bra og fikk tre velfortjente poeng, sier Jordan Henderson i et TV 2-vist intervju.

Jürgen Klopp hyllet sin kaptein etter kampen.

- Det var lekkert. Virkelig lekkert. Jordan fortjente det. Han jobber hardt og har mye press på seg, og han takler det bedre og bedre. Det skal bli vanskeligere å lage et penere mål denne måneden, kommenterer Klopp om den strålende scoringen.

- Du verden for en scoring av Liverpools kaptein Jordan Henderson. Det er så vidunderlig vakkert. Det må være hans vakreste mål noensinne, utbrøt Simen Stamsø Møller, TV 2-kommentator etter kremmerhuset.

NTB Scanpix

- Det er fra et hold så du tenker at hvorfor i all verden skal du skyte der? Men han får stå helt upresset, og får en helt perfekt og vidunderlig bue som gjør at den går i lengste kryss, supplerte kommentatorkollega Petter Myhre.

- Det er fotballkunst

Første omgangen til 26-åringen var for øvrig også meget god. Han vant baller og strødde flere fine pasninger.

- Jordan Henderson første Liverpool-mål siden januar. Ikke en dårlig måte å ende måltørken. Ustoppelig skudd, meldte James Pearce, Liverpool-journalist for avisen Echo på Twitter.

- Det er rett og slett fantastisk fra Henderson, mente Gary Lineker, toppscorer i 1986-VM med seks mål for England, på samme nettsted.

Ifølge statistikktjenesten Opta har Liverpool scoret 15 mål utenfor straffefeltet setter at Jürgen Klopp tok over klubben i oktober sist år. Fire mer enn noe annet lag i den engelske toppserien.

- Det er fotballkunst. Ballen limes bare oppe i krysset. Det eneste stedet Courtois ikke kan ta ballen. Man kan godt skjønne gleden han viser etter scoringen, fortalte Brede Hangeland i TV 2s pausestudio.

Costa reduserte med sitt femte mål

Contes menn så mer våkne ut etter hvilen, og fikk sikkert klar beskjed om at den første omgangen var langt fra godkjent. Etter 61 minutter slo vertene tlbake. Indreløper Nemanja Matic kom inn i 16-meteren på et dypt løp og slo ballen inn foran mål. Der sto rådyret Diego Costa og styrte inn 2-1-reduseringen, med hans femte mål på like mange kamper under Conte.

NTB Scanpix

Den energiske italieneren tok seg ikke tid til å juble, men vinket spillerne sine tilbake for å få kampen i gang igjen på den videre jakten på å hente inn Liverpool. Costa var ikke langt fra etter 65 minutter. Chelsea-spissen fanget en stuss og avsluttet med venstre fra 15 meter, men ballen gikk rett på Simon Mignolet i Liverpool-buret.

Fabregas sølte bort frispark

Innbytter Divock Origi kunne langt på vei punktert matchen etter 81 minutter med en heading fra kort hold, men Courtois reddet mesterlig unna til hjørnespark. Chelsea-trener Antonio Conte fikk en del kritikk under hans tid i Juventus for dispongeringen av laget og byttene underveis i kampene. I fredagens kamp ventet han i 83 minutter, før han gjorde alle tre byttene på samme tid. Uten hell.

Chelsea klarte ikke å få utligningen, og skapte heller ingen særlig store sjanser. Cesc Fabregas sløste bort et frispark i drømmeposisjon, ved å sparke ballen rett i den røde muren. Conte gikk på sitt første ligatap som trener siden 1-2-tapet for Sampdoria med Juventus 6. januar 2013.

Klopp og Liverpool kunne dermed juble for tre kruttsterke poeng i London. Liverpool har nå slått både Arsenal og Chelsea borte, mens de fikk med seg uavgjort på White Hart Lane mot Tottenham. Tap ble det derimot mot Burnley, mens fjorårets ligamester Leicester ble slått på Anfield. Liverpool har altså fått en bra start på sesongen.

Manchester City topper med full pott etter fire kamper som eneste lag. Pep Guardiolas mannskap møter Bournemouth og Joshua King lørdag klokken 16.00.