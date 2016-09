Hevder han ble presset til løgn etter denne kampen. Nå svarer dommerforeningen

Den tidligere engelske toppdommeren Mark Halesy ble gjenstand for debatt lørdag, da han uttalte at han i tiden som aktiv toppdommer ble bedt om å holde tett om at han hadde sett enkelte forseelser.

Det var i en diskusjon på Twitter angående Sergio Agüeros suspensjon på tre kamper at Mark Halsey hevdet at han tidligere hadde blitt bedt om ikke å si at han hadde sett enkelte situasjoner, selv om han hadde gjort det. Flere engelske medier melder at Manchester City vil anke avgjørelsen.

- Ikke noe press

- Jeg tror uansett han vil få tre kampers utestengelse. Jeg har vært i den situasjonen hvor jeg har sett en situasjon, men blitt bedt om ikke å si at jeg har gjort det, skrev Halsey på Twitter tidligere lørdag.

Ifølge Halsey skal beskjeden om å lyve ha kommet fra den engelske dommerforeningen PGMOL. I en uttalelse lørdag kveld benekter dommerforeningen at de skal ha gitt dommere beskjed om å skjule at de har sett situasjoner.

- Dommerne leverer sine rapporter, som inkluderer viktige hendelser, direkte til FA (det engelske fotballforbundet, journ.anm). Dommerne garanterer da at rapportene er den korrekte beskrivelsen av hendelsen. Det er ikke noe press fra PGMOL til å inkludere eller fjerne noe, skrev dommerforeningen i uttalelsen ifølge The Telegraph.

- Jeg var rasende

Etter at saken kom opp i media har Mark Halsey uttalt seg om konkrete situasjoner han ble bedt om å holde stilt om at han hadde sett.

En forseelse dommeren hevdet ikke å ha sett, var mellom Stoke og Blackburn i 2011. Steven Nzonzi fikk tre kampers utestengelse for en albue i ansiktet på Stokes Ryan Shawcross. Den samme straffen som Sergio Aguero fikk for albuen på Winston Reid forrige helg.

- Jeg så hendelsen mellom Nzonzi og Shawcross, og mente det ikke var et rødt kort. Men jeg ble presset til å si at jeg ikke hadde sett forseelsen. Jeg var rasende, men uansett hvilken jobb du har så må du gjøre som sjefene dine sier. Så han fikk tre kampers utestengelse, forteller Halsey.

Gary Neville har virkelig latt seg opprøre av saken, og på Twitter skriver han følgende om uttalelsen til dommerforeningen:

- Så PGMOL mener Mark Halsey er en løgner? Det er problemet med de store foreningene disse dager. Benekt, benekt, benekt, heller enn å komme til bunns i saken, skriver Neville.

Nettavisen har snakket med flere norske dommere, som sier noe slikt som Halsey beskriver aldri ville skjedd i Norge.

- Jeg tror egentlig ikke på Halsey i akkurat det der, men det fører jo uansett til spekulasjoner. For meg høres det absurd ut. Det ville vært særdeles uklokt om dommerforeningen holdt på slik, sier den tidligere eliteseriedommeren Per Ivar Staberg til Nettavisen.