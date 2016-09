Innbytteren brukte ett minutt på å senke Manchester United

Watford - Manchester United 3-1:

Manchester United trengte en opptur etter to strake tap denne uken. Først mot Manchester City, så i midtuken mot Feyenoord.

Den planen gikk imidlertid i tusen knas mot Watford, der Jose Mourinhos menn fikk det tøft.

Watford tok en tidlig ledelse, som United omsider klarte å utligne. Men så kom superinnbytteren Juan Camilo Zuniga som brukte få minutter på å avgjøre kampen til Watfords fordel. I tillegg satte en straffescoring helt på tapen spikeren i kista for de røde djevlene.

- Jeg tror de føler mye skam i dag. Watford skal slås, og måten de taper på... De taper fortjent. De har nok en flau smak i munnen i dag, sier TV 2-ekspert Ronny Deila.

Tre faktorer

Manageren selv ser tre faktorer fra kampen, bare en han selv kan gjøre noe med:

- Det første handler om oss selv, de individuelle og kollektive feilene. Vi må forbedre oss, det står på pss selv. Det andre gjelder dommerne, og jeg kan ikke kontrollere feilene de gjør. Den tredje faktoren er hell, og det hadde vi ikke på vår side i dag, sier Mourinho til BBC.

Han fortsetter:

- Vi åpnet sesongen veldig bra, og hadde gode resultater. Jeg føler at når vi taper, så er det en vanskelig sitausjon, og noen av guttene har litt problemer med å takle den negativiteten.

United på etterskudd

Watford var mest effektive når de fikk sjansen. Etter flere store muligheter, kunne Etienne Capoue endelig sende hjemmelaget i føringen etter en drøy halvtimes spill. Det var ikke helt ufortjent.

Reuters

Capoue fikk stå helt alene ute i feltet da ballen ble lagt inn. Derfra kunne han stålsikkert sette ballen i mål bak David de Gea.

Manchester Uniteds spill imponerte ikke nevneverdig. Men utligningen fikk de.

Superinnbytter

Og selvfølgelig var det stortalentet Marcus Rashford som tok ansvar og satte lagene likt. Unge Rashford satte ballen i mål etter at Zlatan Ibrahimovic hadde lagt ballen inn foran mål.

Etter en drøy time fikk altså Manchester United sitt første skudd på mål. Og det satt også i nettmaskene.

Reuters

Likevel holdt det ikke for United. Snaut åtte minutter før slut viste Watford igjen at de klarte å utnytte sjansene. Denne gangen var det Juan Camilo Zuniga som prikket ballen i mål. Det på under ett minutt etter at han kom på banen.

United klarte imidlertid å kløne det ytterligere til. På overtid felte Marouane Fellaini målscorer Zuniga i 16-meteren. Troy Deeney var sikker fra straffemerket.

Det er første gang Jose Mourinho har tapt tre kamper på rad siden 2006, skriver BBC.