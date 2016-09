Liverpool-fansens sang gjorde Klopp sint: - Det er unødvendig

Liverpool feiret Anfields nyoppussede hovedtribune lørdag, med en overbevisende 4-1-seier over regjerende Premier League-mester Leicester.

Da Liverpool-supporterne begynte å synge Jürgen Klopps navn i andre omgang, reagerte imidlertid manageren med sinne, skriver Press Association.

REUTERS

Etter kampen forklarte Klopp årsaken til misnøyen.

- Vær så snill å ikke syng navnet mitt før kampen er avgjort. Da the Kop begynte å synge, var Leicester alene med Simon Mignolet (Liverpools keeper, journ. anm.), sa Klopp.

Tyskeren argumenterte for at sangene kan føre til at spillerne tar seieren for gitt og mister konsentrasjonen.

Owen tror Liverpool kan ta gull

Klopp, som er i sin andre sesong med Merseyside-klubben, minner om at han ikke er viktigere enn spillerne.

- Jeg spiller ikke. Det var det samme i Arsenal-kampen. Det er hyggelig, men unødvendig. Jeg er på spillernes side. Jeg er ansvarlig for de dårlige prestasjonene våre, mens de er ansvarlige for de gode prestasjonene.

Liverpools sesongstart har vært variabel, men prestasjonene mot Arsenal (4-3-seier) og Leicester (4-1-seier) har imponert flere fotballeksperter. Blant dem er tidligere Liverpool-spiller Michael Owen, som i sin rolle som BT Sport-ekspert uttalte at Liverpool kan vinne Premier League denne sesongen.

- De spilte så bra! De var bedre enn oss og fortjente seieren, sa Leicester-sjef Claudio Ranieri etter kampen i et intervju vist på TV 2.

Liverpool ligger for øyeblikket på en femteplass på tabellen, fem poeng bak ligaleder Manchester City. Neste kamp for Jürgen Klopps mannskal er en skikkelig test, på bortebane mot Chelsea.