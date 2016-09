Manchester United håver inn penger: Satte ny rekord i England

Manchester United ble mandag den første engelske fotballklubben som passerte 500 millioner pund i inntekter i et enkelt år.

Regnskapsåret som ble avsluttet 30. juni viste at klubben hadde hatt en inntjening på 515,3 millioner pund (5,67 milliarder norske kroner). Gigantklubben fra Manchester kunne også melde at overskuddet nådde rekordsummen 68,9 millioner pund (757,9 millioner kroner).

Likevel er den engelske superklubbens inntekter langt unna nivået til Barcelona som i juli kunne melde om 679 millioner euro (6,6 milliarder kroner) i inntekter.

Selv om United ikke vant Premier League eller klarte å kvalifisere seg for mesterligaen, fortsatte den økonomiske oppturen, noe som gjorde at manager José Mourinho kunne punge ut med rekordsummen 89 millioner pund (979 millioner kroner) for midtbanespilleren Paul Pogba. Han kom fra Serie A-klubben Juventus.

Manchester United gikk til topps i FA-cupen sist sesong, men det var likevel ikke nok til at nederlenderen Louis van Gaal fikk beholde jobben som manager i klubben. Han ble sparket og erstattet av tidligere Chelsea-manager Mourinho.

(©NTB)