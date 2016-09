Markus Henriksen matchvinner på overtid i Hull-debuten

Markus Henriksen fikk sjansen fra start og sendte Hull videre i ligacupen på bekostning av Stoke onsdag.

Den norske landslagsprofilen fikk sin første kamp fra start for Premier League-klubben og kvitterte med å gjøre en god figur. På overtid fikk den tidligere Nederland-proffen ballen servert på vakkert vis inne i 16-meteren og løftet kontrollert ballen opp i målet bak Stoke-keeper Lee Grant.

Tidligere i kampen hadde Stoke tatt ledelsen ved Marko Arnautovic, før Lee Mason utlignet for Hull rett før pause, etter pasning fra nettopp Henriksen. Mason er i likhet med Henriksen ny i Hull denne sesongen og ble klubbens dyreste spiller noen gang da han ble hentet fra Tottenham.

Klare for neste runde i ligacupen er også Manchester United. Etter tre strake tap ble det en oppskriftsmessig 3-1-seier mot lille Northampton onsdag for mannskapet til José Mourinho. Michael Carrick, Ander Herrera og Marcus Rashford scoret målene for de røde djevlene.

Endelig United-seier da Rashford fortsatte imponerende rekke. Nå venter City

Håvard Nordtveit spilte i midtforsvaret da West Ham slet seg videre med 1-0 over Accrington Stanley. Dimitri Payet ble matchvinner nesten seks minutter på overtid.

Stefan Johansen spilte hele kampen for Fulham da Bristol City var på besøk i London, men cupeventyret tok slutt da gjestenes Tammy Abraham gjorde 2-1 i siste minutt. (©NTB)