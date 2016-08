Midt i feiringen fikk United-stjernen øye på noe: - For en fin fyr

HULL-MANCHESTER UNITED 0-1

Innbytter Marcus Rashford sørget for Manchester United-seier med sin scoring på overtid mot Hull lørdag kveld. Slikt blir det heftige jubelscener av.

Rashford løp bort til de tilreisende United-supporterne, som presset mot reklameskiltene for å få feire med sine helter. Flere supportere veltet også utover gresset.

Etterpå fikk Marcus Rashford gult kort for å ha feiret med supporterne, og dermed gjort situasjonen mer utrygg. 18-åringen stusset over den avgjørelsen.

- Det var fansen som kom ut på banen for å feire og det er en del av fotballen, sa Rashford i et intervju vist på TV 2.

REUTERS

Midtbanespiller Marouane Fellaini var imidlertid oppmerksom - heldigvis for én lidenskapelig United-fan.

Pressebilder fra kampen viser nemlig at Fellaini plutselig stoppet opp midt i feiringen. Han pekte mot en kvinne som hadde blitt klemt under en klynge av feirende United-supportere. Den belgiske landslagsspilleren hjalp kvinnen, som ennå ikke har stått frem med navn, ut av vanskelighetene.

Det er ikke kjent om kvinnen ble skadet som følge av tumultene. Hun smilte i hvert fall bredt da Fellaini kom til unnsetning.

«Dette er klasse»

Pressebilder av den glisende kvinnen, som var iført en rosa hettegenser, går nå sin seiersgang i sosiale medier. Og Fellaini får mye skryt for omtanken han viste.

«Dette er klasse», «bra gjort» og «for en fin fyr» er tre av kommentarene fra Twitter-brukere. Étt av bildene, publisert av The Mirror-researcher Charlotte Hodges, hadde allerede blitt retweetet over 300 ganger en halvtime etter publisering.

Fellaini har tidvis fått mye kjeft for sine prestasjoner i Manchester United-drakten, etter at han meldte overgang til klubben sommeren 2013 for en gigantsum.

Fellaini har imidlertid startet denne sesongen bra, og gesten med supporteren vil neppe være negativt for belgierens status blant Manchester United-fansen.

Kvelden var imidlertid ikke bare lykkelig for Fellaini. På pressekonferansen etter kampen fortalte nemlig Mourinho at Fellaini hadde pådratt seg en ryggskade, og at det så «dårlig ut» med tanke på skadeomfanget.