Nå har Rooney fått beskjeden hele England er opptatt av

Allardyce, som avløste Roy Hodgson som landslagssjef etter sommerens EM-sluttspill i Frankrike, har den siste tiden vært hemmelighetsfull med tanke på hvem som blir hans kaptein.

Mandag kveld kom bekreftelsen. Wayne Rooney fortsetter med kapteinsbindet han arvet etter Steven Gerrard i 2014.

– Wayne har vært en strålende kaptein for England, og måten han har løst den rollen på, gjorde det enkelt for meg å be ham om å fortsette, sier Sam Allardyce til det engelske fotballforbundets nettsider.

– Waynes meritter taler for seg selv. Han er den mest erfarne av alle spillerne i troppen, og han er respektert av sine lagkamerater, tilføyer han.

Skulle Rooney få spille mot Slovakia kommende søndag, legger han David Beckham bak seg på lista over spillere med flest landskamper for England. Begge står i øyeblikket med 115 kamper.

30 år gamle Rooney har da bare Peter Shilton foran seg (125). Det er bare et tidsspørsmål før United-profilen topper også den lista. Fra før er han den mestscorende engelske landslagsspilleren gjennom tidene med 53 mål (©NTB).