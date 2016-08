Oversikt: Her er de største overgangene på Deadline Day

Årets Deadline Day ble mer hektisk enn vi har blitt vant med de siste årene, og det var spenning helt til midnatt var over oss og vinduet smalt igjen.

Mest gledelig for oss nordmenn var det at Markus Henriksen er klar for Premier League. Noe på overtid kom overgangen til Hull i orden, i første omgang et lån ut sesongen.

Norske Fredrik Ulvestad byttet også klubb i går, da han ble klar for Charlton på lån fra Burnley.

Men det ble foretatt en haug med overganger gjennom kvelden i går. Her er noen av dem:

Sissoko droppet Everton - valgte Tottenham

Det endte i god, gammeldags budkamp mellom Everton og Tottenham over Moussa Sissoko fra Newcastle. Utover kvelden tydet mye på at Everton lå i førersetet, med et bud på 30 millioner pund.

Rundt klokka 22 kom rapportene om at Tottenham hadde matchet Evertons bud, og at Sissoko helst ville spille for London-klubben. Meldinger fra journalister tett på overgangen tydet på at Everton ikke var særlig fornøyde, og hevdet de blå fra Liverpool hadde privatfly klart for å hente den franske midtbanespilleren. Det ble også hevdet at Sissoko ikke svarte på Ronald Koemanns telefonoppringninger.

Men noe senere på kvelden kom bekreftelsen. Moussa Sissoko blir Tottenham-spiller de neste fem årene.

- Sissoko blir spennende i Spurs. Stort potensial, men gjør mange rare valg. Kan løfte seg med knallhard Pocchetino-coaching, meldte fotballekspert Morten Langli på Twitter.

Wilshere til Premier League-klubb

Jack Wilshere lånes ut fra Arsenal til Bournemouth. Den skadeplagede midtbanespilleren blir lagkamerat med Joshua King.

Onsdag kveld bekreftet Bournemouth på sine nettsider at en låneavtale for 24-åringen er på plass.

Reuters

Wilshere har vært rammet av gjentatte skader de siste sesongene og har spilt svært lite for Arsenal. Da London-klubben besluttet at midtbanespilleren kunne lånes ut, skal en rekke klubber ha kommet på banen.

– Jack er en fantastisk tilvekst for denne klubben. Han er en spiller som ikke trenger noen introduksjon, og fansen vil bli ekstatiske over å se han i vår drakt, sier styreformann Neill Blake til klubbens nettsider.

Stopper tilbake i Chelsea

David Luiz er tilbake i Chelsea, kun to år etter å ha forlatt klubben for 50 millioner pund til fordel for franske PSG. London-klubben skal ha betalt rundt 30 millioner pund for å hente brasilianeren tilbake.

AP

- Jeg har alltid hatt et strålende forhold til fansen her, og jeg ser virkelig fram til å ikle meg den blå skjorta foran publikum på Stamford Bridge igjen, sier Luiz til klubbens nettsider.

Andre overganger verdt å merke seg:

Islam Slimani: Fra Sporting Lisboa til Leicester. Pris: 30 millioner pund

- Slimani-avtalen viser at Leicester har store ambisjoner og at de har bestemt seg for at triumfen fra i fjor ikke var et blaff, skriver Phil McNulty i BBC.

Mario Balotelli: Fra Liverpool til Nice. Pris: Gratis

Georges-Kévin Nkoudou: Fra Marseille til Tottenham. Pris: cirka 10 millioner pund

Marcos Alonso: Fra Fiorentina til Chelsea. Pris: Cirka 25 millioner pund.

- Marcos Alonso har blitt så mye bedre de siste sesongene. I tillegg til de vanlige back-kvalitetene, er han blitt veldig god i lufta og en trussel på frispark, skriver fotballskribent Michael Cox.

Bruno Martins Indi: Fra Porto til Stoke. Låneavtale

Wilfried Bony: Fra Manchester City til Stoke. Låneavtale

NTB Scanpix

Alvaro Arbeloa: Fra Real Madrid til West Ham. Pris: Gratis

Samir Nasri: Fra Manchester City til Sevilla. Låneavtale.

- Nasri fikk beskjed om at han kunne forlate City da han kom tilbake fra ferie "noe overvektig", skriver reporter Kaveh Solhekol i Sky Sports.

Juan Cuadrado: Fra Chelsea til Juventus. Låneavtale på tre år.

Ezequiel Garay: Fra Zenit til Valencia. Pris: Cirka 25 millioner euro

... og en avtale som på merkelig vis ikke gikk gjennom

For Axel Witsel ble Deadline Day 2016 en dag å glemme. Alt så ut til å være i orden, og belgieren skulle endelig fullføre drømmeovergangen til Juventus. Klubbene var i utgangspunktet enige om en overgangssum, og Witsel fløy til Torino for å fullføre avtalen. Han gikk gjennom den medisinske testen, og ventet på at klubbene skulle gjøre ferdig avtalen.

AP

Så ønsket, ifølge Het Nieuwsblad, Zenit en større bonus inn i avtalen enn opprinnelig planlagt. Da ble forhandlingene tyngre. Det hjalp heller ikke da Zenit-trener Mircea Lucescu satte krav om en erstatter før han slapp Witsel.

Da var det for dårlig tid til å fullføre noe som helst, og Witsel måtte fly tilbake til Russland uten drømmeovergangen i boks, etter å ha ventet 13 timer. Rapportene går dog på at Juventus henter Witsel allerede i januar.