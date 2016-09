Overtidsstraffe reddet Arsenal fra nytt poengtap

Målet gjør at Arsène Wengers mannskap ikke er så akterutseilt i Premier League som det lenge lå an til etter lørdagens kamper.

Arsenal fikk straffe da Soton-kaptein José Fonte tok tak i drakten til Olivier Giroud innenfor 16-meteren. Fra krittmerket var Cazorla sikker.

Begge lag hadde tidligere i kampen store sjanser til å ta seieren. Seks minutter før slutt kom blant annet Shane Long til en supersjanse på en retur fra Arsenal-keeper Petr Cech, men avslutningen ble for svak. Dermed rak Cech å få en fot på ballen og slå ut til corner.

Uheldig selvmål

Nettopp Cech var svært uheldig da Southampton tok ledelsen etter 18 minutter. Tsjekkeren gjorde først en sterk redning da han slo Dusan Tadics frispark opp i tverrliggeren, men deretter spratt ballen feil vei. Den gikk i mål via ryggen til Cech.

Gjestene var ikke lenge i ledelsen. Ti minutter senere utlignet Laurent Koscielny med et brassespark. En imponerende scoring av Arsenals franske midtstopper. Målet kom etter en rekke svake klareringer av Southampton-forsvaret.

To strake

Etter pause kom begge lag til sjanser, men først på overtid kom den forløsende scoringen for Wenger og co.

Arsenal har dermed to strake seirer etter å ha tapt åpningskampen mot Liverpool og spilt uavgjort mot regjerende ligamester Leicester. I midtuken skal London-laget bryne seg på Paris Saint-Germain på bortebane i mesterligaen.

For Southampton betyr tapet at laget fra sørkysten kun har samlet sammen to poeng på sine fire første kamper. (©NTB)