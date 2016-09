Skadet Terry går glipp av storkampen mot Liverpool

Chelsea-kaptein John Terry mister fredagens kamp mot Liverpool etter skaden han pådro seg mot Swansea.

Det bekrefter klubben tirsdag. Midtstopperen strakk et leddbånd i foten da Chelsea kun fikk med seg ett poeng i søndagens kamp mot Swansea. Skaden vil holde ham på sidelinjen i ti dager.

Det kan bety at David Luiz blir å se i forsvaret mot Liverpool. Brasilianeren ble hentet fra Paris Saint-Germain like før overgangsvinduet stengte. Han har fire sesonger bak seg for London-klubben.

