Tabbekveld for Premier League-dommeren: Ga vekk scoringer til begge lagene

Everton - Middlesbrough 3-1:

Everton vant kampen, men oppgjøret på Goodinson Park kommer best til å huskes for to store tabber av dommer Lee Mason.

Det sto 1-1 frem til det endelig løsnet for Everton og de tok sin fjerde seier på rad. Romelu Lukaku og Seamus Coleman sørget for det.

Den første

Reuters

Middlesbrough tok ledelsen etter drøye tyve minutter, men den scoringen var altså den første som skulle blitt annullert.

Alvaro Negredo gikk nemlig opp etter ballen da keeper Maarten Stekelenburg allerede holdt den mellom hendene. Dermed stanget han keeperen i armen. Det resulterte i at Stekelenburg mistet ballen over mållinja - men målet ble like fullt godkjent.

Det ble kreditert som selvmål av Stekelenburg.

... så den andre

Men det gikk bare et par øyeblikk før Everton svarte.

Reuters

Et hjørnespark ble slått inn foran mål, der Ashley Williams reagerte med å kaste seg inn med knottene først til keeper Victor Valdes. Men dommeren blåste ikke i den situasjonen, og ballen endte på bakre stolpe der Gareth Barry kunne sette den i mål.

Spørsmålet er altså om også denne scoringen skulle vært annullert på grunn av situasjonen i forkant.

Everton sikret grepet

Så rant målene inn.

Everton tok en sterk seier i forrige runde etter Romelu Lukakus hat trick, og tok raskt kommandoen og snudde kampen på Goodinson Park.

AP

Først satte Seamus Coleman ballen i mål etter et lekkert soloraid i boksen.

Nå har det tydeligvis også løsnet for Romelu Lukaku, som fulgte opp med en ny scoring. 3-1 til pause - og det ble også sluttresultatet.

Everton tok for øvrig sin fjerde seier på fem kamper denne sesongen. Sesongens aller første endte uavgjort for Liverpool-laget, men de har altså fortsatt med en seiersrekke.