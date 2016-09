Wayne Rooney får gjennomgå i britiske aviser: - Han er ikke god nok lenger

- Wayne Rooney var like mobil som et garderobeskap av eik.

Det skriver The Telegraphs Jim White. En av mange britiske aviskommentatorer som var på Vicarage Road søndag, og så det mange mener var en underpresterende Wayne Rooney.

- Rooney var så svak

Manchester United legger bak seg en uke med tre kamper de nok vil glemme fort. Tapet mot Manchester City forrige lørdag skulle rettes opp med en god prestasjon borte mot Feyenoord i Europa League. Der ble det tap, før man gikk på det forsmedelige nederlaget mot Watford søndag.

Tim Ireland/AP

Og det er Wayne Rooney som får kjørt seg etter Uniteds sesonginnledning:

- Rooney var så svak. Han kunne ikke en gang bruke unnskyldningen at han var sliten fra torsdagens kamp mot Feyenoord. Glem en midtuketur til Rotterdam, det så heller ut som Rooney nettopp hadde kommet tilbake fra en helgetur til Amsterdam, skriver Jim White.

Telegraphs mann foreslår å spille med både Zlatan Ibrahimovic og Marcus Rashford sentralt på topp, og å sette Rooney på benken. Han mener også at José Mourinho må innse at Marouane Fellaini og Paul Pogba ikke kan spille sammen som de to sentralt på midtbanen.

- Vanskelig å skjønne

- De harde fakta er at Wayne Rooney ikke lenger er god nok for en plass i Manchester Uniteds startellever, skriver White.

The Guardian bruker også plass på engelskmannens prestasjoner mot de gule på Vicarage Road. Paul Doyle skriver for avisen at Rooney slo noen gode pasninger så lenge han hadde nok rom og var uten press.

- Det er vanskelig å skjønne hvorfor han ble valgt fremfor Michael Carrick, Morgan Scneiderlin eller Daley Blind. Alle tre er bedre enn Rooney i den rollen, skriver Doyle.

Statistikken fra kampen mot Watford viser at Rooney totalt traff på 33 av 40 pasninger. Han traff på 10 av 16 pasninger på siste tredjedel, og bare 4 av 12 innlegg gikk til en lagkamerat.

- Latterlige avgjørelser

Tidligere Premier League-spiller Danny Murphy uttalte følgende om Rooneys innsats, ifølge Daily Mail:

- Noen ganger er det uforklarlig hvorfor toppspillere ikke får til helt enkle ting på banen. Manchester United ble skadelidende av det. Avgjørelsene han tok var til tider latterlige, sa Murphy.

Anerkjente Ken Early i Irish Times kaller Mourinhos håndtering av Rooney for rotete.

- Innrømmer Mourinho feil?

- Mourinho sa tidlig fra at Rooney aldri kom til å spille midtbane under ham. Men det var der han spilte store deler av kampen mot Watford. Innrømmer Mourinho at han tok feil?

- Lederne i klubben har snakket om at de ser Manchester United som verdens største tv-show, og Rooney er en av de mest kjente karakterene. Men det er tingen med tv-serier: Av og til må til og med de populære karakterene skrives ut av serien, skriver Early.

Rooney og United møter Northampton til Ligacup-kamp onsdag, før Leicester kommer på besøk til Old Trafford førstkommende helg.