Zlatan: - Rashfords tid vil komme

Rashford spilte seg for alvor inn i Manchester United-fansens hjerter da han scoret to mål i sin debut for førstelaget i 3-2-seieren mot Arsenal og da han ble matchvinner i Manchester-derbyet mot City i mars.

Rashford fortsatte i samme spor på landslaget, scoret i sin første kamp og ble tatt ut til EM. Tidligere denne måneden scoret han også hat trick i sin første kamp på U21-landslaget i 6-1-nedsablingen av Norges unge og håpefulle.

Benket

På klubblaget har imidlertid Rashford blitt henvist til benken etter José Mourinho og Zlatans ankomst. Svensken mener Rashford må få tid på seg til å ta ytterligere steg som fotballspiller.

- For det første, han er 18 år, så han har masse tid, sier Zlatan til MUTV.

- Jeg mener at måten man må tilnærme seg en spiller som det, hvor alle snakker om hans talent, hva han kan gjøre og hva slags potensial han har, er å huske at han har mye tid. Det er ikke slik at han må ta over verden i dag. Klubben vet det, treneren vet det og laget vet det, legger han til.

- Vil hjelpe

Rashford kom inn som innbytter i 1-2-tapet mot Manchester City lørdag. Det nærmeste han kom scoring var et skudd som gikk via en offsideplassert Zlatan og i mål. Veteranen forventer store ting av unggutten.

NTB Scanpix

- Vi kjenner til hans kvaliteter og hva han er god for. Hva verden ser nå har vi allerede sett siden vi ser det hver dag. Det er ikke noe vits å legge masse press på ham fordi det kan ha motsatt effekt. Om en stund vil han ta over alt. Det handler om å ha tålmodighet, sier 34-åringen.

Og Zlatan lover at han skal gjøre alt i sin makt for at Rashford skal oppfylle sitt potensial.

- Jeg vil hjelpe ham hver dag på alle mulige måter jeg kan. Jeg er glad det gir en effekt for ham og de andre talentene, men selv om jeg ikke var her, ville de likevel gjort det bra, avslutter spissen. (©NTB)