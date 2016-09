Mourinho før Europa League: - Vi ønsker ikke å være her

Når José Mourinho i kveld leder Manchester United i første gruppespillkamp i Europa League borte mot nederlandske Feyenoord, er det første gang den anerkjente manageren trår inn i europacupens skyggeside siden han løftet UEFA-cuptrofeet med Porto i 2003.

Ikke overraskende ønsker både han og klubben å spille i en turnering som passer formatet til kanskje verdens største klubb.

- Dette er ikke en turnering vi ønsker å være i. Verken jeg eller spillerne ønsker å være her, slår Mourinho fast overfor The Guardian.

13 år og 125 Mesterligakamper med Porto, Chelsea, Inter og Real Madrid senere, ble det debutsesong med de nest beste på Old Trafford, etter Man.Uniteds skuffende 5.plass i forgjenger Louis van Gaals siste sesong med de røde djevlene.

- Vi må finne motivasjonen

- Når man ikke er i Mesterligaen, må man finne motivasjon i den turneringen man er i, slår han fast.

- Realiteten er at vi er her og kampen er viktig for oss. Vi må finne motivasjonen som jeg har funnet og det er min oppgave å bringe den spillerne, for jeg vet at Europa League ikke er den store drømmen for de store spillerne, erkjenner Mourinho.

For selv om Europaliga-vinneren - som kan bli United dersom de går videre etter seks gruppespillkamper, fire dobbeltmøter og finaleseier i Stockholm - får direkteplass til neste sesongs Mesterligagruppespill, er det liten tvil om at ligaen er viktigst også i den rød delen av Manchester.

Slik som flere andre ambisiøse managere tidligere har slått fast når de har falt ned i Europa League etter svake prestasjoner, kan den mindre glamorøse turneringen være i veien for nettopp ambisjonen om en sterk sesong i Premier League.

Vraket Rooney

- Det gjør det mer utfordrende. I oktober spiller vi mot Liverpool mandag, Fenerbache torsdag og Chelsea søndag. Men stallen vår er god, jeg liker laget og spillerne, sier Mourinho.

- Jeg har ingen problemer med å gjøre det jeg gjorde denne gangen, med å sette ut tre eller fire spillere fordi andre har jobbet hardt og fortjener sjansen, sier portugiseren, som vraket kaptein Wayne Rooney til torsdagens kamp i Roterdam.

Samme skjebne led Luke Shaw, Antonio Valencia og Jesse Lingard, mens både Phil Jones og nysigneringen Henrikh Mkhitaryan er uaktuelle grunnet skade skriver The Guardian.

- Vi kan ikke lage noe drama ut av det. Det at kampprogrammet er tøft er bare en ekstra grunn til å få et resultat nå. Går man inn i desember med det utgangspunktet at man er nødt til å ta poeng, setter det oss i en vanskeligere situasjon, sier 53-åringen.

- Hypotetisk, hvis vi tar tre poeng mot Feyenoord og slår Luhansk hjemme, så kan vi puste ut og møte resten av kampene på en helt annen måte, utdyper han.

- Tenker to kamper samtidig

Allerede søndag får United-sjefen testet bredden i troppen når de drar til Watford for å revansjere det sviende 1-2-nederlaget fra helgens byderby mot Manchester City. Med poengtap også der, vil erkerivalene allerede kunne få en luke fra toppen av tabellen.

- Vi har en veldig viktig kamp på søndag og jeg tenker på to kamper samtidig nå. Det er bare meg, ikke dem. Vi må respektere denne turneringen. Jeg mener en klubb av vår dimensjon ikke skal gå ut i gruppespillet, vi ønsker å vinne denne turneringen. Det blir vanskelig, men det er enkelt å si det, sier Mourinho.

Avspark på legendariske De Kuip er klokken 19.