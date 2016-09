Nå har Zlatan og Mourinho tapt to kamper på rad

Et tamt Manchester United måtte bite i det sure eplet etter at Feyenoord scoret på et omdiskutert mål og vant 1-0 hjemme i Rotterdam i europaligaen torsdag kveld.

Det sto ni minutter igjen å spille da målet kom. Dansken Nicolai Jørgensen ble nydelig frispilt på høyresiden og slo flott inn i midten. Der kom Tonny Vilhena løpende og dundret ballen lett i mål bak en sjanseløs David de Gea.

TV-bildene viste at Jørgensen var i offside da ballen ble spilt til ham, men det ble ikke dømt og da ble det uansett mål.

Dermed ble det tap for den store favoritten i gruppe A.

For Manchester United har det ikke vært noen god uke. Sist helg ble det 1-2-tap hjemme for Manchester City i Premier League.

Tung kamp fror supertalentet

Det ble aldri noen stor underholdning på De Kuip torsdag. Kaptein Wayne Rooney var ikke i troppen til gjestene, og manager José Mourinho ga 18-åringen Marcus Rashford sjansen på topp fra start.

Rashford hadde ikke dagen. Han kom seg ikke til klare sjanser i kampen. Manchester Uniteds beste mulighet før pause kom ved Anthony Martial. Skuddet hans gikk like utenfor.

Feyenoord var kanskje enda nærmere ledelsen hjemme på De Kuip i Rotterdam. Fem minutter før pause hadde Jens Toornstra muligheten, men grep den ikke.

Byttet hele angrepsrekka

Den 36 år gamle, tidligere Liverpool-spilleren Dirk Kuyt jobbet som vanlig iherdig for vertene, og han bidro godt til at kampen ble så jevn som den ble.

Feyenoord har åpnet serien sterkt i Nederland og står med 15 poeng og full pott etter fem spilte kamper i æresdivisjonen. De viste at de ikke ville bli noen kasteball mot United også. Stort sett hadde hjemmelaget bra kontroll på gjestene.

Et kjedelig Manchester United byttet ut hele angrepsrekka 17 minutter ut i 2. omgang uten av det hjalp. Ut gikk Rashford, Martial og Juan Mata. Inn kom Zlatan Ibrahimovic, Memphis Depay og Ashley Young.

19 minutter senere kom scoringen som sendte hjemmefansen til himmels.

