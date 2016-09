Spillerne fryktet for lagkameratens liv etter at han scoret

AZ Alkmaar - Dundalk 1-1

Den uhyggelige episoden oppsto på AFAS Stadion i Alkmaar da Stijn Wuytens ble liggende bevisstløs på gresset etter en drøy time spilt i kveldens kamp i Europaligaen. 26-åringen fra Belgia, som bare sekunder før hadde sendt hjemmelaget i ledelsen, gikk ned for telling i situasjonen som førte til målet.

Wuytens hadde blikket på ballen, og så ikke at Dundalks keeper Gary Rogers kom susende ut i duell. Ifølge den nederlandske avisen Telegraaf var det panikk inne på stadion da midtbanespilleren ble liggende urørlig på banen. Det er også bilder av gråtende AZ-spillere fra episoden.

Etter ti minutters behandling ble han båret av banen, og inne i garderoben fikk 26-åringen tilbake bevisstheten, noe klubben også bekreftet i sosiale medier utover kvelden.

En lagkamerat forteller ifølge den nederlandske avisen at Wuytens svelget tungen i duellen som endte i scoring.

AZ-trener John van den Brom fortalte etter oppgjøret at 26-åringen er på bedringens vei. Rapporterne sier at han skal ha sluppet unna med en hjernerystelse.

- Etter omstendighetene klarer han seg bra, sier han.

Det så lenge ut til at ulykkesfuglens scoring skulle bli kampens eneste, men ett minutt dukket Ciaran Kilduff opp for gjestene og sørget for et svært overraskende poeng til bortelaget.