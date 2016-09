Bryne gikk på stygg smell mot bunnrival

Ull/Kisa - Bryne 3-0

Etter tapet mot bunnrivalen Ull/Kisa skal det godt gjøres at Bryne klarer å redde plassen i 1. divisjon. Fem kamper gjenstår og opp til trygg plass er det åtte poeng og noen plussmål. Bryne må sannsynligvis vinne samtlige fem kamper for å ha håp om å beholde plassen.

Tabbe av Landro

Bryne fikk imidlertid en veldig god start på kampen. Før det var spilt fem minutter burde de tatt ledelsen. Først kom Marius Helle alene med keeper, men i stede for å avslutte selv så valgte han å spille til Barjam Ajeti. Pasningen var imidlertid for dårlig og Ull/Kisa fikk klarert til hjørnespark. Det hjørnesparket ble klarert ut i returrommet og der dukket Fatim Kastrati opp og dundret ballen i tverrliggeren og ned på streken.

Spillemessig var det relativt jevnt i første omgang, men Bryne var litt hvassere enn hjemmelaget. Rødtrøyene spilte seg frem til sju hjørnespark, men fikk ikke uttelling på noen av dem.

Et gigantiske tabbe av Vegard Landro var det som skilte lagene i første omgang. Etter en Ull/Kisa-kontring gikk Bryne-kapteinen på en kjempesmell da han bare skulle trille ballen tilbake til Knezovic. Tilbakespillet var for løst og ble snappet opp av Kristoffer Ødemarksbakken. Alene med keeper kunne han enkelt servere Fredrik Krogstad som ikke hadde noen problemer med å sette ballen i det tomme målet.

Marerittstart

Mens starten på første omgang var bra, ble starten på andre den rake motsetning for Bryne. Før det var spilt tre minutter av omgangen hadde hjemmelaget økt ledelsen med to mål. Først kunne en umarkert Martin Falkeborn enkelt sette et innlegg i mål og minuttet senere fikk hjemmelaget straffespark. Marius Lode var synderen i Bryne-forsvaret og Kristoffer Ødemarksbakken scoret kontrollert fra ellevemetersmerket.

Bryne forsøkte å slå tilbake ved å kaste masse folk framover i banen, men skapte fryktelig lite foran hjemmelagets mål. En svak avslutning fra Marius Helle var det nærmeste de kom.

Dermed tok Ull/Kisa tre fullt fortjente poeng og klatret samtidig opp på trygg plass. For Brynes del ser situasjonen håpløs ut.