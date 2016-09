Bryne vil ikke regne på hva et nedrykk vil koste: - Tenker kun på morgendagen

BRYNE (Aftenbladet): - Vi har våget å tenke tanken, men ikke sett konkret på hva det vil innebære. Vi ønsker heller å se på mulighetene til å holde liv i dette så lenge som mulig, sier Nils Steinsland til Aftenbladet.

Brynes styreleder var naturligvis i veldig godt humør etter at Bryne tok en fullt fortjent 2-0-seier over Raufoss søndag kveld. En tidlig scoring av Marius Helle og en scoring på overtid av Mads Bøgild sørget for at alle poengene fra skjebnekampen ble værende på Jæren. Bryne klatret samtidig bort fra jumboplassen og forbi Raufoss på tabellen.